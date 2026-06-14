Președintele ANRE, despre „ruptura ideologică” dintre Europa și SUA: „Niciodată în domeniul energiei lucrurile nu au fost tratate mai diferit decât se întâmplă în momentul de față”

Președintele ANRE a renunțat să vorbească de realizările instituției în discursul din deschiderea FOREN 2026 organizat la Neptun de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), cu sprijinul CME, în schimb a detaliat cum a experimentat „ruptura ideologică” dintre cele două continente.

„Astăzi nu vreau să vorbesc despre megawați, despre o moleculă de gaze naturale, despre autorizații de înființare, ATR-uri sau alte lucruri pe care în mod tradițional le abordez la fiecare eveniment la care particip. Nu o să vă spun nici măcar ce treabă nemaipomenită face Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, pentru că știți cu toții deja lucrul acesta și nu mai trebuie să-l repet. O să vă fac, în schimb, o mărturisire: o să vă spun că m-am întors vineri de la Washington, unde am avut ocazia să particip la una dintre cele mai importante conferințe cu temă principală energia. Iar concluzia acestei întâlniri, după ce am stat de vorbă atât cu reprezentanți ai actualei administrații, precum și cu foști reprezentanți din fosta administrație Biden, că cele două continente, ruptura ideologică dintre cele două continente este una foarte mare. Practic, niciodată ideologic, în domeniul energiei, lucrurile nu au fost tratate mai diferit decât se întâmplă în momentul de față”, a declarat George Niculescu la evenimentul derulat între 14 și 17 iunie, la care participă și reporterul Mediafax.

„Energy Dominance”, noul actor instituțional din SUA

Potrivit șefui ANRE, în SUA se vorbește numai de petrol și gaze, în timp ce de la Bruxelles auzim în permanență despre tranziție energetică, decarbonizare, regenerabil și electrificare.

„Am mai observat un lucru: dacă, înainte, omologi de discuție în dialogul cu partenerul strategic aveam Departamentul pentru Energie, pe de o parte, aveam birouri pentru energie și resurse minerale și minerale critice din Departamentul de Stat, aveam ocazia să stăm de vorbă cu consilierii președintelui de la Casa Albă pe energie și cu reglementatorul federal, acum, în administrația Trump a mai apărut un actor, o instituție în această arhitectură guvernamentală de la Washington, și anume «Energy Dominance» (National Energy Dominance Council – n.r.) – Dominanța energetică. Numai numele „Dominance” ne dă așa, o previzualizare, despre cam care sunt planurile Statelor Unite ale Americii în domeniul energetic. Nu degeaba se numește această nouă structură Energy Dominance”, a completat șeful ANRE.

Într-un exercițiu de imaginație, George Niculescu a expus ce crede că ar urma dacă o astfel de idee ar fi implementată și în România, dacă am mai face o instituție care să aibă ca scop promovarea importanței energetice României.

„Cred că știm cu toții ce s-ar întâmpla imediat după ce am verbaliza această idee: «Se creează încă o sinecură, șmecherii din energie își mai fac ceva salarii de nababi» și așa mai departe, deci lăsăm la o parte propunerile acestea și rămâne cu instituțiile pe care le avem deja”, a spus șeful ANRE, trecând în revistă traseul Ministerului Energiei, de la departament în cadrul unui alt minister, la o instituție de sine stătătoare, în 2021, dar și ideile vehiculate în spațiul public la sfârșitul anului 2024 privind o posibilă comasare dintre ANRE, fie cu Consiliul Concurenței, cu ANCOM sau cu ASF, pe care șeful ANRE le-a descris drept experimente pentru care nu avem timp.

„Revenind la diferența ideologică dintre Statele Unite ale Americii și Europa, vă spun că România a reușit performanța să demonstreze că cele două filosofii nu se exclud. Adică, pe de o parte, în România se instalează foarte mult regenerabil, dar se autorizează la înființare noi rețele de distribuție de gaze naturale, în România se investește masiv în baterii de stocare, dar în același timp se formează după gaz în Marea Neagră, la foarte scurtă distanță de acest loc, România este prima țară care are o lege dedicată activității offshore wind dar în același timp construiește cea mai mare centrală gas-to-power (centrală electrică pe gaz în ciclu combinat – n.r). Deci suntem exemplu că cele două abordări, cele două filosofii energetice se pot uni. Și putem să fim exemplul acesta pentru toate țările din din regiune, nu doar să o ținem doar pentru noi”, a explicat șeful ANRE.

George Niculescu a conchis astfel că experții, companiile de stat și instituțiile știu ce au de făcut, dar trebuie să recunoască atunci când sun depășite de mediul privat, dând un exemplu din activitatea din comitetul de reglementare.

Observăm că operatorii economici privați care vin să autorizeze la înființare un parc fotovoltaic de dimensiuni medie, vin pentru licență într-un termen relativ scurt, 12-18 luni, ceea ce ne arată că investițiile decurg rapid, dar avem și companii de stat, care, deși sunt finanțate, și-au prins în buget și sunt condiționate de un plan de restructurare, nu sunt capabile să instaleze câțiva megawați nici în 3, 4 ani de zile. În concluzie, eu vreau să vă spun că sectorul acesta energetic are nevoie de foarte mult efort, în primul rând din partea dumneavoastră, a experților, precum și din partea companiilor și instituțiilor de stat și cred că doar prin acest tip de dialog constant vom ajunge la obiectivele pe care ni le-am propus să le îndeplinim”, a conchis Gorge Niculescu, pe scena FOREN 2026 de la Neptun.