Transelectrica își crește peste 30% programul de investiții pentru 2026. Care sunt proiectele strategice gândite pentru securitatea energetică a României

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a realizat în anul 2025 un program de investiții cu o valoare de aproximativ 691 de lei pentru modernizarea și retehnologizarea Rețelei Electrice de Transport (RET), iar pentru anul 2026, propune un program de investiții ambițios de 914 milioane de lei, cu peste 30% mai mare decât cheltuielile de investiții realizate în 2025.

Transelectrica și-a depășit ușor programul anual de investiții inițial pentru 2025, iar față cheltuielile realizate, compania își propune o creștere de aproape o treime, așa cum a transmis, luni, printr-un comunicat de presă. Compania este controlată de stat, care deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,68% din pachetul de acțiuni.

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții realizate în 2025 a atins 691,05 milioane de lei, în creștere față de cele 665,7 milioane de lei realizate în 2024 și semnificativ peste nivelul din 2023 (471,95 milioane de lei).

Raportat la programul anual de investiții inițial aprobat, gradul de realizare a fost de 104,9%, respectiv 96,5% față de programul revizuit pentru corelarea cheltuielilor programate cu stadiul execuției lucrărilor, ceea ce reflectă o execuție eficientă și o capacitate operațională consolidată.

„Programul de investiții propus pentru anul în curs depășește 914 milioane de lei, iar pentru anii 2027 și 2028 prezintă o tendință de creștere semnificativă. Această traiectorie reflectă o evoluție susținută a efortului investițional al Companiei, dar mai ales o intensificare a direcției către o modernizare sistemică a RET”, a precizat compania.

Șase contracte cu finanțări europene

În 2025, cheltuielile pentru proiecte de investiții proprii ale companiei au reprezentat componenta majoritară, respectiv 594,22 milioane de lei, din care peste 90% au fost realizate pentru proiecte aflate în derulare din anii anteriori.

Potrivit oficialilor companiei, în paralel, investițiile finanțate din tariful de racordare și eliberare amplasament au însumat 96,82 milioane lei, susținând dezvoltarea infrastructurii necesare integrării de noi capacități de producție a energiei electrice și relocării rețelelor.

„Pe parcursul anului trecut, Transelectrica a consolidat accesul la finanțări europene, prin semnarea a șase contracte de proiectare și execuție finanțate din fonduri nerambursabile: trei investiții finanțate prin Fondul pentru Modernizare și trei finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în același timp având în derulare procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția a încă trei investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), contractele fiind încheiate la începutul anului 2026”, arată compania.

Investiții cu impact în dezvoltarea sistemică a RET

Compania a demarat și continuat în 2025 proiecte majore de investiții care vizează creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), integrarea energiei regenerabile și dezvoltarea interconexiunilor cu statele vecine.

Din portofoliul celor mai importante proiecte aflate în derulare sau inițiate la nivelul anului 2025, se numără investiții strategice precum:

Modernizarea și trecerea la nivelul de 400 kV a stațiilor Stâlpu și Teleajen, cu rol major pentru evacuarea energiei din zona Dobrogea și creșterea capacității de transport către Muntenia;

Dezvoltarea interconexiunilor prin proiectul LEA 400 kV Suceava – Bălți, pe teritoriul României, care contribuie semnificativ la integrarea Republicii Moldova în rețeaua ENTSO-E și la creșterea securității energetice în regiune;

Întărirea infrastructurii de 400 kV din zona de sud-vest țării prin proiecte precum LEA 400 kV Timișoara – Arad și modernizarea nodului energetic Porțile de Fier prin Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad;

Construirea Stației 220 kV Ostrovu Mare, care va fi amplasată în județul Mehedinți, în imediata vecinătate a CHE Porțile de Fier II;

Instalarea de centrale electrice fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei, destinate alimentării serviciilor interne din stațiile electrice ale CNTEE Transelectrica SA, care au rolul de a reduce costurile de operare ale Transelectrica, prin diminuarea costurilor pentru achiziția energiei electrice necesare serviciilor interne din 29 de stații. De asemenea, contribuie la creșterea nivelului de siguranță în alimentarea serviciilor interne din stații și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

Implementarea de soluții SMART GRID și sisteme de monitorizare online pentru optimizarea funcționării liniilor de înaltă tensiune;

„Aceste investiții, cele în derulare, dar și cele planificate a fi inițiate, creează o platformă reală de dezvoltare economică. Transelectrica va facilita integrarea energiei regenerabile în zonele Dobrogea și Banat, urmând ca până în 2027 să fie disponibili aproximativ 5.000 MW suplimentari în aceste regiuni”, arată oficialii Transelectrica.

Proiecte strategice finalizate în 2025

Compania a finalizat în 2025 proiecte cu impact direct în performanța Sistemului Electroenergetic Național (SEN), printre care se numără:

Retehnologizarea nivelurilor de tensiune 220 kV și 110 kV din Stația Reșița și construirea stației de 400 kV Reșița, etapă cu importanță majoră în modernizarea axului Banat și în creșterea capacității de interconectare regională;

Finalizarea LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare, care va avea un rol important pentru evacuarea energiei produse în zona Porțile de Fier și va crește siguranța în alimentare, după realizarea Stației Ostrov;

Finalizarea primei instalații STATCOM (Compensator Sincron Static) din Rețeaua Electrică de Transport (RET), în stația electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud. Investiția face parte dintr-un proiect major cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectiv „Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu” și marchează un pas esențial pentru modernizarea infrastructurii energetice a României și siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN). Întregul proiect va fi finalizat în trimestrul al III-lea al anului 2026;

Implementarea etapizată a sistemelor de monitorizare inteligentă a liniilor electrice, în cadrul proiectului finanțat din Fondul pentru Modernizare „Optimizarea funcţionării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line” (tip SMART GRID).

„Planul de Dezvoltare a RET pe următorii 10 ani al Transelectrica vizează investiții ample, orientate către securitate energetică, digitalizare și dezvoltarea rețelelor inteligente (SMART GRID). Aceste investiții vor permite creșterea capacității de integrare a energiei regenerabile, extinderea interconexiunilor și consolidarea poziției României în sectorul energetic european. Prin performanțele din 2025, Transelectrica demonstrează rolul strategic pe care îl îndeplinește în calitate de Operator de Transport și Sistem, companie-cheie a României, în transformarea infrastructurii energetice naționale interconectate și în susținerea tranziției energetice, dar și în dezvoltarea mediului economic românesc”, au conchis oficialii companiei.