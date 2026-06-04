Președinte până aseară al unui partid neparlamentar, Eugen Tomac, premier desemnat de Nicușor Dan să construiască o nouă majoritate guvernamentală care să-i susțină viitorul Guvern, a explicat joi după amiază ce formulă a Executivului își dorește:

„Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.

Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familie europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României.

Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român.

Nici o prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și-i vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali”, spune Tomac.

„O echipă guvernamentală profesionistă”

„În acest spirit îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală, profesionistă, care să muncească pentru cetățenii. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agenda binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare”, a mai spus Tomac.

„Voi acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public”

„Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român.

Nici o prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și-i vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului și voi acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și, evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort”, a promis Tomac.

Cum a ales Nicușor Dan o persoană independentă de partidele din Parlament, dar care să strângă voturile din Parlament

„Eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii.

Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027.

Româniști doresc reforma instituțiilor statului, româniști doresc digitalizare și evident româniști doresc limitarea corupției.

Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme și pentru asta e nevoie de experiență politică.

E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care-l definesc pentru poziția de prim-ministru”, a declarat președintele Nicușor Dan, la desemnarea lui Tomac drept premier.