Sorin Grindeanu cere adoptarea urgentă a legilor din PNRR. Liderul PSD: „Este exclus ca PSD să susțină această variantă” a Legii salarizării

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut luni partidelor politice ca atenția să fie concentrată asupra economiei și a jaloanelor din PNRR, nu asupra „jocurilor de culise, funcțiilor și nicidecum orgoliilor politice”.

El a declarat că România riscă să piardă fonduri importante dacă proiectele restante nu sunt adoptate la timp și a anunțat că PSD nu va susține actuala formă a Legii salarizării.

„În mod evident, prioritatea numărul unu a României în acest moment este situația economică. Punct. Nu jocurile de culise, nu funcțiile și nicidecum orgoliile politice. România nu trebuie să fie terenul de joacă al nimănui. Românii s-au săturat să vadă cum partidele își măsoară orgoliile la televizor în timp ce legile din PNRR trenează și afectează și mai mult stabilitatea economică a țării”, a transmis liderul PSD.

Acesta a lansat și un avertisment către toate formațiunile politice, cerând accelerarea adoptării proiectelor necesare pentru accesarea fondurilor europene.

„De aceea, transmit un avertisment serios tuturor partidelor. Să lase politica deoparte și să arate că singura preocupare este legată de economie și PNRR”, a declarat Grindeanu.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, în Parlament au fost depuse „patru proiecte din cele șase restante. În continuare, legea salarizării și Legea integrității nu au fost depuse. În ceea ce privește proiectele existente, poziția Partidului Social Democrat este foarte clară”

Președintele Camerei Deputaților a precizat că PSD susține proiectele privind modificarea Codului administrativ, sistemul de recompensare a performanței pentru angajații ANAF și Vamă.

Despre Codul Urbanismului, Grindeanu a spus că PSD îl susține, „dar cu mențiunea că pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Capitalei, conform Referendumului, dar din mandatul următor. Nu suntem de acord să susținem acest demers acum, când în funcția de primar se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat șpagă ca să dea autorizații.”

De asemenea, Grindeanu a declarat că PSD va vota legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire doar în forma amendată de PSD și UDMR.

„Toate aceste legi însumează peste 3 miliarde de euro pe care România îi poate folosi pentru a continua construcția de autostrăzi, școli și spitale”, a afirmat acesta.

Referindu-se la Legea salarizării, președintele Camerei Deputaților a spus că PSD lucrează împreună cu sindicatele la un set de amendamente care să facă proiectul mai echitabil și compatibil cu limitele bugetare.

„Am fost informat de Florin Manole că a finalizat întâlnirile cu sindicatele. PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente, prin care să facem o lege mai echitabilă care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în actuala formă, PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor”, a declarat Grindeanu.

În ceea ce privește Legea integrității, Sorin Grindeanu a precizat că PSD așteaptă ca proiectul să fie depus în Parlament și că formațiunea „va susține doar o variantă care nu slăbește la ordin politic din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil.”.