Sorin Grindeanu:  Pe Fritz îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare ca să aibă prefect de Timiș

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că cei de la USR și PNL sunt interesați să rămână cât mai mult în funcții. El a declarat într-o conferință de presă că liderul USR, Dominic Fritz are un interes direct ca partidul pe care îl conduce să rămână la putere.

„Dacă e să privesc din modul în care, din perspectiva celor de la USR și a lui Ilie Bolojan, nu-i interesează cum arată România până în 2028 atât timp cât sunt funcții. Îi interesează să rămână acolo. Pe Fritz îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare ca să aibă prefect de Timiș ca nu cumva să îl suspende din funcția de primar.

Simplu. Ca nu cumva după aceea, dacă nu mai e primar de Timișoara, să își piardă funcția de președinte USR”, a afirmat Sorin Grindeanu.