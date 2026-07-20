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Sorin Grindeanu:  Pe Fritz îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare ca să aibă prefect de Timiș

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni într-o conferință de presă că liderul USR , Dominic Fritz, are un interes direct ca partidul său să rămână la guvernare pentru a păstra funcția de prefect de Timiș, care i-ar securiza funcția de primar al Timișoarei.
Sorin Grindeanu:  Pe Fritz îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare ca să aibă prefect de Timiș
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Laurențiu Marinov
20 iul. 2026, 14:36, Politic
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că cei de la USR și PNL sunt interesați să rămână cât mai mult în funcții. El a declarat într-o conferință de presă că liderul USR, Dominic Fritz are un interes direct ca partidul pe care îl conduce să rămână la putere.

„Dacă e să privesc din modul în care, din perspectiva celor de la USR și a lui Ilie Bolojan, nu-i interesează cum arată România până în 2028 atât timp cât sunt funcții. Îi interesează să rămână acolo. Pe Fritz îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare ca să aibă prefect de Timiș ca nu cumva să îl suspende din funcția de primar.

Simplu. Ca nu cumva după aceea, dacă nu mai e primar de Timișoara, să își piardă funcția de președinte USR”, a afirmat Sorin Grindeanu. 

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