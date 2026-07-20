UPDATE Prahova: DN1, blocat de surpare la Cornu. Inundații în zonele Comarnic și Nistorești

UPDATE:

DSU a anunțat că pe DN 1 se intervine pentru înlăturarea efectelor produse de scurgerile și aluviunile de pe versanți în localitatea Breaza, traficul fiind blocat .

Totodată, din cauza precipitațiilor, s-a produs o surpare a versantului pe DN 1 în dreptul localității Cornu , care a blocat ambele sensuri de mers.

În sprijinul pompierilor din Prahova au fost trimise echipaje de la ISU B-IF și USISU Ciolpani care înaintează că dificultate.

De asemenea, în urma surpării versantului, o autoutilitara a fost avariată. Nu au fost înregistrate victime.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova anunță că, pe DN1 (E60), între kilometrii 99–100, pe raza localității Nistorești, precum și la kilometrul 107, pe raza localității Comarnic, s-au înregistrat acumulări importante de apă pe partea carosabilă, fapt ce îngreunează desfășurarea circulației rutiere.

Astfel, circulația este restricționată pe sensul de mers Ploiești – Brașov, până la remedierea situației.

Au fost sesizate Secția de Drumuri Naționale (SDN) Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, care intervin pentru evacuarea apei de pe carosabil și restabilirea condițiilor normale de circulație.

ISU Prahiva anunță că pompierii intervin pe DN1, în orașul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfășura în condiții de siguranță.

„O parte dintre forțele de intervenție care acționează în zonă se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situației create de noile precipitații abundente”, au transmis pompierii.

Circulația a fost afectată și duminică pe DN1, în zona Bușteni din cauza ploilor abundente.