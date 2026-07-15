Situație fără precedent în Franța: Țara se confruntă cu o secetă excepțională și foarte timpurie

Franța se confruntă cu o secetă excepțională și foarte timpurie, relatează AFP.

Un număr record de departamente sunt supuse unor restricții privind apa. Acestea sunt implementate deosebit de devreme, și cu o vigilență sporită în ceea ce privește solul și căile navigabile, a declarat miercuri ministrul pentru Tranziția Ecologică, Monique Barbut.

Restricții în ceea ce privește apa

În prezent, 99 de departamente se confruntă cu restricții privind apa. Restricțiile sunt fie parțiale, fie totale, „reprezentând întregul teritoriu metropolitan”. 43 de departamente sunt aflate la nivel de criză, unde apa este rezervată utilizărilor prioritare. 206 decrete prefecturale sunt în vigoare, „cel mai înalt nivel observat vreodată din cel puțin 2013”, a declarat ministrul, potrivit sursei citate.

„Ne confruntăm cu o secetă excepțională atât prin apariția sa timpurie”, „cu aproape o lună mai devreme decât am văzut până acum”, cât și „prin intensitatea sa ”, a declarat Barbut.

„Ceea ce face ca situația să fie foarte îngrijorătoare este faptul că aceasta are loc într-un moment în care precipitațiile de primăvară au fost, în general, în limite normale”, a subliniat aceasta. Ea a menționâat că schimbările climatice provoacă „o perturbare profundă a ciclului apei”.

Solul are „niveluri de umiditate deosebit de scăzute”

„Solul este primul afectat, cu niveluri de umiditate deosebit de scăzute”, a explicat ea .

Ministrul a subliniat că „cursurile de apă sunt acum principala zonă de îngrijorare. De la începutul lunii iunie, debitele lunare au scăzut rapid în toată țara. Aproape o treime din punctele de monitorizare se află la niveluri sub minimele observate în ultimii 20 de ani”. În același timp, „un sfert din pâraiele mici sunt acum complet secate”, potrivit aceleiași surse.

„Aceasta este o situație fără precedent de la implementarea monitorizării naționale în 2012 ”, a declarat Barbut.

Avertismentul, înaintea examinării unui proiect de lege

Acest avertisment vine înaintea examinării de către comisia mixtă (CMP) a proiectului de lege privind agricultura de urgență, un text revizuit pe larg de Senat. Proiectul „riscă să ducă la o răsturnare profundă a politicii actuale a apei din Franța”, potrivit ministrului Tranziției Ecologice.

Aleșii locali au avertizat împotriva unui proiect de lege care va declanșa „un război al apei”. În același timp, oamenii de știință, ecologiștii, foști miniștri ai agriculturii și al treilea cel mai mare sindicat al fermierilor au denunțat dezechilibrul din textul așa cum a ieșit din Senat.

Această versiune include în special prevederi de modificare a supravegherii agențiilor de apă. Include și dublarea capacității de stocare și introducerea a numeroase relaxări ale reglementărilor de mediu, mai specifică sursa.