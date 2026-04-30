Coreea de Nord se confruntă cu o secetă neobișnuită și severă

Dezastrele naturale au de obicei un impact mai mare asupra țării izolate diplomatic, având în vedere infrastructura și economia sa fragile. „O secetă neobișnuită a persistat recent într-o mare parte a țării, un fenomen rar întâlnit în anii precedenți”, a declarat KCNA, potrivit Le Figaro.

„Lucrătorii din diferite regiuni își concentrează eforturile pe protejarea culturilor de la începutul sezonului de secetă”, a adăugat agenția. Într-un raport separat, KCNA a indicat că prim-ministrul Pak Thae Song a efectuat inspecții pe teren la fermele din provinciile Pyongan de Sud (centrul-vest) și Hwanghae de Nord (centrul-sud) pentru a discuta „contramăsuri pentru a minimiza pagubele provocate de secetă”.

El a cerut un inventar complet și o utilizare eficientă a tuturor resurselor de apă disponibile, adăugând că o recoltă reușită depinde de depășirea „secetei severe” din acest an. Raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Coreea de Nord, Elizabeth Salmon, a declarat în februarie că penuria de alimente era deja o preocupare majoră în țară.

Coreea de Sud a înregistrat cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată în 2025. Atât Coreea de Nord, cât și Coreea de Sud au avut, de asemenea, cele mai fierbinți luni iunie din istorie. În ceea ce privește Coreea de Nord, „orașele și regiunile repară în mod responsabil rezervoarele și vanele râurilor, având în vedere reducerea aprovizionării cu apă cauzată de seceta severă ”, a relatat KCNA.

Coreea de Nord caută soluții tehnice

De asemenea, sunt implementate măsuri tehnice menite să minimizeze pagubele provocate de secetă, inclusiv consolidarea rezistenței la secetă a grâului și orzului și asigurarea unei creșteri stabile a culturilor de sezon timpuriu, se adaugă în comunicat. Coreea de Sud a cunoscut o secetă prelungită anul trecut, care a afectat în special orașul de coastă Gangneung (est). În această perioadă, autoritățile au impus restricții privind apa, inclusiv închiderea a 75% din contoarele de apă din gospodăriile orașului.

Schimbările climatice fac ca valurile de căldură să fie mai frecvente și mai intense, iar experții prevăd revenirea fenomenului climatic El Niño în acest an. Acest fenomen poate duce la temperaturi mai ridicate la suprafață și la secete, în special în centrul și estul Pacificului ecuatorial. Coreea de Nord suferă mult timp de penurie de energie electrică, iar experții spun că majoritatea locuitorilor nu au aer condiționat.