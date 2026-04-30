Google confirmă pariul pe AI: profitul Alphabet explodează cu 81%

Compania-mamă a Google a raportat un profit de 62,6 miliarde de dolari în perioada ianuarie–martie, în creștere cu 81% față de anul anterior. Veniturile au urcat cu 22%, până la 109,9 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor. Motorul principal al creșterii rămâne publicitatea digitală, susținută de dominația Google în căutările online. Veniturile din publicitate au crescut cu 16%, marcând al patrulea trimestru consecutiv cu o expansiune de peste 10%, mai arată Euronews.

Divizia de cloud a fost însă cea mai dinamică, cu venituri în creștere cu 63%, până la 20 de miliarde de dolari, impulsionată de cererea pentru soluții bazate pe inteligență artificială, inclusiv din partea instituțiilor guvernamentale din SUA. Rezultatele arată că investițiile masive în AI încep să genereze randamente, însă investitorii rămân atenți la costurile ridicate ale acestei curse tehnologice. După publicarea rezultatelor, acțiunile Alphabet au crescut cu peste 7% în tranzacțiile after-hours, apropiind compania de o capitalizare de piață de aproximativ 4,5 trilioane de dolari.

Amazon, Meta Platforms și Microsoft Corporation depășesc și ele așteptările

Rezultate solide au raportat și celelalte mari companii tehnologice. Amazon a beneficiat de cererea crescută pentru serviciile sale cloud, cu venituri ale diviziei AWS în creștere cu 28%. Compania a raportat un profit de 30,3 miliarde de dolari și venituri de 181,5 miliarde de dolari, peste estimări. Meta Platforms a înregistrat un profit de 26,8 miliarde de dolari, în creștere cu 61%, și venituri de 56,3 miliarde de dolari. Totuși, creșterea bugetului pentru investiții în AI a generat îngrijorări în rândul investitorilor, iar acțiunile au scăzut în tranzacțiile ulterioare. Microsoft Corporation a raportat un profit de 31,8 miliarde de dolari, în creștere cu 23%, și venituri de 82,9 miliarde de dolari, susținute de expansiunea serviciilor cloud și AI.

Economia digitală devine un pilon global

Potrivit World Bank, economia digitală – care include publicitatea online, cloud-ul și comerțul electronic – reprezintă aproximativ 15% din PIB-ul global, adică în jur de 16 trilioane de dolari. Creșterea accelerată a acestui sector vine într-un context economic global incert, marcat de presiuni asupra costurilor energetice și riscuri geopolitice. Deși rezultatele financiare confirmă avantajele competitive ale giganților tech, ele evidențiază și costurile în creștere ale competiției pentru supremația în AI. Investițiile masive în infrastructură, centre de date și dezvoltare tehnologică devin esențiale pentru menținerea poziției pe piață, dar pun presiune pe marjele de profit pe termen lung. Următoarele trimestre vor fi decisive pentru a arăta dacă pariurile pe inteligența artificială pot susține creșterea fără a destabiliza echilibrul financiar al industriei.