Meta concediază 8.000 de angajați pentru a finanța investițiile în AI; Microsoft pregătește plecări voluntare

Marile companii din tehnologie își ajustează rapid structura de personal pentru a susține costurile tot mai mari ale dezvoltării inteligenței artificiale. Meta și Microsoft adoptă strategii diferite, dar urmăresc același obiectiv: redirecționarea resurselor către AI, arată Euronews.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
24 apr. 2026, 11:44, Știri externe

Meta a confirmat concedierea a aproximativ 8.000 de angajați, echivalentul a circa 10% din forța sa de muncă. Compania a prezentat măsura ca parte a unui plan de eficientizare, menit să elibereze fonduri pentru investiții în inteligența artificială, inclusiv în infrastructură și recrutarea de specialiști. În paralel, Meta intenționează să lase neocupate aproximativ 6.000 de posturi, mai scrie Euronews.

Costuri în creștere pentru AI

Meta a avertizat deja investitorii că cheltuielile totale ar putea crește semnificativ, ajungând între 162 și 169 de miliarde de dolari. Creșterea este determinată de dezvoltarea centrelor de date și de salariile ridicate oferite experților în AI, într-o competiție globală intensă pentru talent. Analiștii consideră că utilizarea inteligenței artificiale permite automatizarea unor procese, reducând nevoia de echipe extinse și favorizând o structură organizațională mai compactă.

Microsoft mizează pe plecări voluntare

În paralel, Microsoft a anunțat că va oferi pachete de plecare voluntară pentru aproximativ 8.750 de angajați din SUA, reprezentând circa 7% din personalul său local. Spre deosebire de concedierile directe, strategia permite angajaților să părăsească compania în condiții negociate, cu sprijin financiar. Presiunea investițiilor în infrastructură Atât Meta, cât și Microsoft se confruntă cu costuri în creștere generate de dezvoltarea infrastructurii necesare pentru AI. Microsoft a investit deja miliarde de dolari în extinderea rețelei globale de centre de date, care susțin servicii cloud și soluții bazate pe inteligență artificială, inclusiv asistentul Copilot.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Criza politică din România depinde de 232 de voturi în Parlament. Cine va decide soarta Guvernului Bolojan?
Libertatea
O avocată de 28 de ani a murit după ce și-a făcut două operații estetice. A vrut să fie mai frumoasă, dar a plătit cu viața
CSID
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Promotor