Meta concediază 8.000 de angajați pentru a finanța investițiile în AI; Microsoft pregătește plecări voluntare

Meta a confirmat concedierea a aproximativ 8.000 de angajați, echivalentul a circa 10% din forța sa de muncă. Compania a prezentat măsura ca parte a unui plan de eficientizare, menit să elibereze fonduri pentru investiții în inteligența artificială, inclusiv în infrastructură și recrutarea de specialiști. În paralel, Meta intenționează să lase neocupate aproximativ 6.000 de posturi, mai scrie Euronews.

Costuri în creștere pentru AI

Meta a avertizat deja investitorii că cheltuielile totale ar putea crește semnificativ, ajungând între 162 și 169 de miliarde de dolari. Creșterea este determinată de dezvoltarea centrelor de date și de salariile ridicate oferite experților în AI, într-o competiție globală intensă pentru talent. Analiștii consideră că utilizarea inteligenței artificiale permite automatizarea unor procese, reducând nevoia de echipe extinse și favorizând o structură organizațională mai compactă.

Microsoft mizează pe plecări voluntare

În paralel, Microsoft a anunțat că va oferi pachete de plecare voluntară pentru aproximativ 8.750 de angajați din SUA, reprezentând circa 7% din personalul său local. Spre deosebire de concedierile directe, strategia permite angajaților să părăsească compania în condiții negociate, cu sprijin financiar. Presiunea investițiilor în infrastructură Atât Meta, cât și Microsoft se confruntă cu costuri în creștere generate de dezvoltarea infrastructurii necesare pentru AI. Microsoft a investit deja miliarde de dolari în extinderea rețelei globale de centre de date, care susțin servicii cloud și soluții bazate pe inteligență artificială, inclusiv asistentul Copilot.