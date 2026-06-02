Microsoft lansează noi modele de AI, pentru a deveni independent de OpenAI

Microsoft, chiar primul investitor masiv al OpenAI, încearcă de câțiva ani să reducă dependența față de partenerul său condus de Sam Altman. Compania a renegociat, anul trecut, alianța cu OpenAI și deține doar o licență neexclusivă asupra tehnologiei sale până în 2032, potrivit AFP, citată de France24.

„Este important să fim autosuficienți”, a declarat Sophie Lebrecht, angajată în martie în echipa de

Inteligență Artificială a grupului, în timpul unei vizite a presei la campusul său din Silicon Valley.

MAI-Thinking-1, un nou „ChatGPT” care oferă analize pas cu pas

În cadrul conferinței anuale a dezvoltatorilor „Microsoft Build”, grupul a prezentat primul său model de raționament bazat pe tehnologia AI, numit MAI-Thinking-1, care analizează problemele pas cu pas înainte de a răspunde, similar cu ofertele de la OpenAI, Google sau Anthropic.

Potrivit Microsoft, modelul a fost construit „de la zero”, fără a „prelua” elemente din modelele concurenților, o scurtătură obișnuită ce implică copierea rezultatelor unui concurent pentru a antrena un nou sistem mai ieftin și mai rapid.

Instrumentul, încă limitat la un grup select de clienți, apare cu aproximativ un an și jumătate după pionieri din tech precum OpenAI sau Google.

Au fost prezentate modele și pentru generarea de imagini, transcrierea audio, crearea de voci sintetice sau codificare.

Compania a lansat și „Microsoft Scout”, un asistent „mereu activ” ce are scopul de a pregăti ședințe și gestiona calendare. Programul poate fi folosit și pentru redactarea e-mailurilor. Este bazat pe software-ul Open Claw, care a câștigat popularitate la sfârșitul anului 2025. Cu toate acestea, „asistentul” este valabil deocamdată pentru un număr restrâns de clienți.