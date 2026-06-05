Liderii OpenAI, Google și Microsoft cer reguli urgente: inteligența artificială ar putea facilita crearea armelor biologice

Într-o scrisoare adresată Congresului SUA, reprezentanții OpenAI, Google DeepMind, Microsoft AI și Anthropic solicită introducerea unor controale obligatorii pentru achizițiile de ADN sintetic, temându-se că tehnologia ar putea ajunge în mâinile unor actori rău intenționați, scrie Euronews.

De la vaccinuri la potențiale arme biologice

ADN-ul sintetic reprezintă material genetic creat artificial în laboratoare și poate fi comandat online de la companii specializate, la fel ca alte materiale de cercetare. Tehnologia are numeroase utilizări benefice. Ea contribuie la dezvoltarea vaccinurilor, a unor tratamente inovatoare, la cercetarea biomedicală și chiar la noi metode de stocare a informațiilor digitale. Totuși, experții avertizează că aceeași tehnologie ar putea fi utilizată pentru recrearea sau modificarea unor agenți patogeni periculoși.

Marile companii AI cer verificări obligatorii

În scrisoarea trimisă legislatorilor americani, semnatarii solicită introducerea unor verificări obligatorii pentru comenzile de ADN sintetic și pentru identitatea cumpărătorilor. În prezent, unele companii efectuează astfel de controale în mod voluntar, însă nu există obligații legale uniforme. Reprezentanții industriei consideră că verificarea comenzilor reprezintă una dintre cele mai eficiente și mai puțin costisitoare măsuri de biosecuritate disponibile în prezent. De asemenea, aceștia cer păstrarea unor evidențe detaliate ale comenzilor, astfel încât eventualele activități suspecte să poată fi urmărite și investigate.

AI reduce barierele de acces la cunoștințe sensibile

Potrivit semnatarilor, problema nu este nouă, însă viteza cu care evoluează inteligența artificială schimbă radical situația. Experții susțin că anumite sisteme AI pot deja să ofere răspunsuri la nivelul unor specialiști cu doctorat în virologie pentru întrebări legate de proceduri complexe de laborator. Acest lucru ridică îngrijorări că barierele de cunoaștere care au împiedicat până acum dezvoltarea armelor biologice de către grupuri neautorizate s-ar putea diminua semnificativ în următorii ani.

Avertismente și din mediul academic

Îngrijorările nu vin doar din partea industriei tehnologice. La începutul anului, cercetători de la instituții precum Universitatea Oxford, Universitatea Stanford și Universitatea Johns Hopkins au avertizat că accesul necontrolat la anumite baze de date biologice ar putea permite sistemelor AI să contribuie la proiectarea sau îmbunătățirea unor virusuri periculoase. Aceștia au propus dezvoltarea unor mecanisme de verificare a utilizatorilor, precum și sisteme de monitorizare care să permită identificarea eventualelor utilizări abuzive.

Europa pregătește propriile reguli

Uniunea Europeană urmărește deja problema prin viitorul Act European pentru Biotehnologie, prezentat de Comisia Europeană în 2025. Documentul avertizează că dezvoltarea rapidă a biotehnologiilor aduce și noi riscuri de biosecuritate, pe măsură ce accesul la aceste tehnologii devine mai larg. Comisia consideră ADN-ul și ARN-ul sintetic drept produse biotehnologice sensibile și propune un cadru comun la nivel european pentru verificarea clienților și raportarea comenzilor suspecte. În prezent, nu există o legislație europeană unitară care să reglementeze în mod direct achizițiile de ADN sintetic.

O nouă provocare pentru era inteligenței artificiale

Dezbaterea apare într-un moment în care AI avansează într-un ritm fără precedent, iar specialiștii încearcă să anticipeze efectele secundare ale tehnologiilor emergente. Dacă până acum discuțiile s-au concentrat în principal pe dezinformare, automatizarea locurilor de muncă sau securitatea cibernetică, tot mai mulți experți avertizează că biosecuritatea ar putea deveni următorul mare front al reglementării inteligenței artificiale.