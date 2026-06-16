Nvidia atrage peste 21 de miliarde de euro prin prima emisiune de obligațiuni din ultimii cinci ani. Miza: cursa globală pentru inteligența artificială

Nvidia, cea mai valoroasă companie listată din lume, a revenit pe piața obligațiunilor pentru prima dată din 2021 și a atras 25 de miliarde de dolari (aproximativ 21,5 miliarde de euro), într-una dintre cele mai mari finanțări realizate de o companie tehnologică în acest an, mai scrie Euronews.

Interesul investitorilor a depășit cu mult așteptările. Cererea pentru obligațiunile emise de producătorul de cipuri a ajuns la aproximativ 85 de miliarde de dolari, de peste trei ori valoarea ofertei. Acest lucru a permis companiei să mărească dimensiunea emisiunii și să obțină costuri de finanțare mai reduse.

Investitorii continuă să parieze pe boom-ul AI

Succesul operațiunii vine într-un moment în care Nvidia se află în centrul exploziei globale a inteligenței artificiale. Procesoarele sale sunt folosite de marile companii tehnologice pentru antrenarea și operarea modelelor AI, iar cererea pentru centre de date continuă să crească.

Compania a anunțat că fondurile obținute vor fi folosite pentru scopuri corporative generale, inclusiv refinanțarea unor datorii existente. Analiștii consideră însă că finanțarea oferă grupului o flexibilitate importantă pentru viitoarele investiții strategice. În ultimii ani, Nvidia a participat la unele dintre cele mai importante proiecte din industria AI, investind miliarde de dolari în companii precum OpenAI, Anthropic și Intel.

O cursă tot mai costisitoare între giganții tehnologiei

Nvidia nu este singura companie care strânge sume uriașe pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Meta și Oracle au emis fiecare obligațiuni în valoare de 25 de miliarde de dolari în 2026, în timp ce Amazon a realizat o finanțare de aproximativ 37 de miliarde de dolari. Companiile încearcă să construiască rapid centre de date, să achiziționeze cipuri performante și să își extindă capacitățile de calcul, elemente considerate esențiale pentru următoarea generație de produse AI.

După anunțul emisiunii de obligațiuni, acțiunile Nvidia au închis ședința bursieră în creștere cu 3,5%, ceea ce a ridicat valoarea companiei la aproximativ 5,14 trilioane de dolari. Operațiunea este văzută de investitori ca un nou semnal că marile companii tehnologice sunt pregătite să cheltuiască sume fără precedent pentru a câștiga avantajul într-o competiție care ar putea redefini economia digitală în următorul deceniu.