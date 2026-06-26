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Controverse în jurul Peppa Pig: Hasbro este acuzată că vrea să folosească vocile actorilor copii pentru inteligența artificială

Aproape 1.000 de profesioniști din industria divertismentului au semnat o scrisoare deschisă în care critică o clauză contractuală ce ar permite folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocilor actorilor copii din celebrul serial animat, arată Euronews.
Controverse în jurul Peppa Pig: Hasbro este acuzată că vrea să folosească vocile actorilor copii pentru inteligența artificială
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
26 iun. 2026, 11:05, Știri externe
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Hasbro, compania americană care deține franciza Peppa Pig, este criticată după ce ar fi introdus în contractele actorilor copii o clauză privind utilizarea inteligenței artificiale, care le-ar solicita să cedeze drepturile asupra vocilor lor pentru utilizări comerciale în cadrul francizei. Potrivit publicației Deadline, citată de Euronews, clauza ar permite companiei să recreeze vocile actorilor cu ajutorul inteligenței artificiale și să le utilizeze pe termen nelimitat în materiale promoționale și în alte produse comerciale asociate francizei.

Peppa Pig – serial animat Hasbro. Sursa foto: X

Aproape 1.000 de profesioniști cer eliminarea clauzei

Controversa a determinat aproape 1.000 de profesioniști din industria divertismentului să semneze o scrisoare deschisă, inițiată de Agents of Young Performers Association (AYPA). Documentul nu menționează în mod direct Hasbro sau serialul Peppa Pig, însă sursele citate afirmă că acesta vizează contractele folosite pentru celebra producție destinată copiilor. Semnatarii critică atitudinea de tip „acceptă sau renunță”, susținând că studioul ar fi refuzat eliminarea clauzei privind inteligența artificială.

Potrivit scrisorii, atunci când este vorba despre copii, consimțământul trebuie tratat cu maximă responsabilitate, deoarece aceștia nu pot oferi un acord juridic pe deplin informat. Autorii documentului susțin că aprobarea părinților sau tutorilor nu ar trebui să permită automat captarea, clonarea, antrenarea sau reutilizarea pe termen nelimitat a vocii unui copil prin intermediul inteligenței artificiale. Ei solicită ca toate acordurile privind vocile actorilor copii să fie exceptate de la utilizările AI și resping contractele care presupun cedarea nelimitată a acestor drepturi.

Hasbro: Protecția actorilor copii rămâne o prioritate

Într-o declarație transmisă publicației Variety, Hasbro a confirmat că este la curent cu scrisoarea deschisă. Compania a precizat că „protecția actorilor copii reprezintă un principiu fundamental” și că, pe măsură ce standardele din industrie privind inteligența artificială evoluează, va aborda această problemă „în mod responsabil și transparent”.

Logo-ul Hasbro de pe sediul firmei. Sursa foto: X

Îngrijorările sunt alimentate și de faptul că astfel de clauze privind inteligența artificială devin din ce în ce mai frecvente în contractele pentru actorii de voce. Criticii avertizează că acestea pot permite clonarea vocilor, antrenarea modelelor de inteligență artificială, generarea de materiale audio sintetice și chiar vânzarea sau licențierea datelor vocale către terți fără un nou acord sau fără plata unor redevențe. Serialul Peppa Pig a debutat în Marea Britanie în 2004 și a devenit unul dintre cele mai populare programe pentru copii la nivel internațional. În 2019, Hasbro a cumpărat întreaga franciză Peppa Pig de la Entertainment One pentru aproximativ 3,8 miliarde de dolari.

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