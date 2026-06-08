Primul film care a depășit un miliard de dolari în 2026 are în centru un personaj iubit de gameri

Producția este rezultatul colaborării dintre Illumination, Nintendo și Universal Pictures și continuă succesul înregistrat de filmele inspirate de universul Super Mario, potrivit Deadline.

Franciza depășește 2 miliarde de dolari

Odată cu acest rezultat, franciza cinematografică Super Mario a trecut de pragul de 2,3 miliarde de dolari în încasări globale. Seria este formată în prezent din două filme și a intrat în top 10 al celor mai profitabile francize animate din lume.

Potrivit datelor din industrie, franciza ocupă locul al nouălea la nivel mondial în clasamentul seriilor animate după încasări. În fața sa se află nume consacrate precum „Sunt un mic ticălos”, „Shrek”, „Povestea jucăriilor”, „Epoca de gheață”, „Frozen” sau „Kung Fu Panda”.

Succesul consolidează și poziția producătorului Chris Meledandri, care are acum trei francize în primele zece cele mai profitabile serii animate din istorie.

Liderul box office-ului în 2026

„Super Mario Galaxy Movie” a debutat direct pe primul loc la nivel global și și-a păstrat poziția timp de trei weekenduri consecutive atât pe piețele internaționale, cât și la nivel mondial.

În Statele Unite și Canada, filmul a generat încasări de aproximativ 428,5 milioane de dolari. Acesta este în prezent cel mai de succes lungmetraj lansat în 2026 pe piața nord-americană.

Pe piețele externe, producția a adunat aproximativ 571,5 milioane de dolari. Rezultatul o transformă în cel mai profitabil titlu al unui mare studio american lansat în acest an pe plan internațional.

Printre cele mai de succes adaptări după jocuri video

La nivel mondial, filmul ocupă locul al doilea în clasamentul producțiilor inspirate din jocuri video după încasări. Singurul titlu care îl depășește este „The Super Mario Bros. Movie”, lansat anterior.

Performanța confirmă popularitatea personajului creat de Nintendo și interesul publicului pentru adaptările cinematografice bazate pe jocuri video.

În America de Nord, „Super Mario Galaxy Movie” este doar al doilea film produs de Illumination care depășește pragul de 400 de milioane de dolari. Totodată, el a devenit al doilea cel mai profitabil titlu din portofoliul studioului, după „The Super Mario Bros. Movie”.

Filmul se numără și printre cele mai de succes animații distribuite de Universal Pictures, contribuind la consolidarea uneia dintre cele mai puternice francize lansate în ultimii ani pe piața cinematografică mondială.