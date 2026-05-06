Proiecție specială a filmului „The Fast and the Furious” la Cannes, la 25 de ani de la lansarea celebrei francize

Proiecția „The Fast and the Furious” este programată pe 13 mai, de la ora 23:45 în Franța (14 mai, 00:45, ora României), în Grand Théâtre Lumière, se arată în comunicatul organizatorilor remis miercuri.

Organizatorii au precizat că la eveniment sunt mai mulți invitați de marcă, printre care actorul Vin Diesel, actrița Jordana Brewster și producătorul Neal H. Moritz. De asemenea, va fi prezentă și Meadow Walker, fiica regretatului Paul Walker.

Lansat în 2001 de Universal Pictures și regizat de Rob Cohen, filmul „The Fast and the Furious” a debutat ca un thriller centrat pe cultura curselor ilegale din Los Angeles, devenind ulterior un fenomen global. Franciza „Fast & Furious” a ajuns la 11 filme și a generat încasări de peste 7 miliarde de dolari la nivel mondial.

Seria s-a extins de-a lungul anilor cu o distribuție amplă, incluzând actori precum Dwayne Johnson, Jason Statham sau Charlize Theron, și a devenit una dintre cele mai longevive și profitabile francize ale studioului.

Succesul seriei continuă. Un nou capitol, intitulat „Fast Forever”, este deja anunțat și urmează să fie lansat în cinematografe pe 17 martie 2028.

Dincolo de cinema, „Fast & Furious” a devenit un fenomen de cultură pop, cu extinderi în jocuri video, seriale animate, dar și produse derivate.