Prima pagină » Life-Entertaiment » Proiecție specială a filmului „The Fast and the Furious” la Cannes, la 25 de ani de la lansarea celebrei francize

Proiecție specială a filmului „The Fast and the Furious” la Cannes, la 25 de ani de la lansarea celebrei francize

Filmul „The Fast and the Furious” va avea o proiecție specială la miezul nopții în cadrul Festivalului de la Cannes 2026, marcând 25 de ani de la lansarea producției care a stat la baza uneia dintre cele mai de succes francize din istoria cinematografiei.
Proiecție specială a filmului „The Fast and the Furious” la Cannes, la 25 de ani de la lansarea celebrei francize
sursă foto: Universal
Petre Apostol
06 mai 2026, 16:43, Știrile zilei

Proiecția „The Fast and the Furious” este programată pe 13 mai, de la ora 23:45 în Franța (14 mai, 00:45, ora României), în Grand Théâtre Lumière, se arată în comunicatul organizatorilor remis miercuri.

Organizatorii au precizat că la eveniment sunt mai mulți invitați de marcă, printre care actorul Vin Diesel, actrița Jordana Brewster și producătorul Neal H. Moritz. De asemenea, va fi prezentă și Meadow Walker, fiica regretatului Paul Walker.

Lansat în 2001 de Universal Pictures și regizat de Rob Cohen, filmul „The Fast and the Furious” a debutat ca un thriller centrat pe cultura curselor ilegale din Los Angeles, devenind ulterior un fenomen global. Franciza „Fast & Furious” a ajuns la 11 filme și a generat încasări de peste 7 miliarde de dolari la nivel mondial.

Seria s-a extins de-a lungul anilor cu o distribuție amplă, incluzând actori precum Dwayne Johnson, Jason Statham sau Charlize Theron, și a devenit una dintre cele mai longevive și profitabile francize ale studioului.

Succesul seriei continuă. Un nou capitol, intitulat „Fast Forever”, este deja anunțat și urmează să fie lansat în cinematografe pe 17 martie 2028.

Dincolo de cinema, „Fast & Furious” a devenit un fenomen de cultură pop, cu extinderi în jocuri video, seriale animate, dar și produse derivate.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor