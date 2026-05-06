Proiect de lege al USR: Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoțitor în sala de nașteri

Senatoarea USR, Ruxandra Cibu Deaconu, a depus la Senat un proiect de lege care propune completarea Legii drepturilor pacientului, cu măsuri menite să protejeze mai bine femeile însărcinate pe perioada internării în maternitate.

Potrivit inițiativei legislative, vor fi introduse prevederi în Legea nr. 46/2003, astfel încât în timpul travaliului și al nașterii, considerate momente de vulnerabilitate fizică și psihică, să fie garantate drepturile la demnitate, intimitate și viață privată.

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității, intimității și vieții private pe tot parcursul sarcinii, travaliului, nașterii și până la externare”, prevede unul dintre articolele propuse.

Potrivit unui comunicat de presă, Ruxandra Deaconu spune că proiectul vine după numeroase discuții cu femei care au avut experiențe dificile în timpul nașterii.

„În urma numeroaselor discuții pe care le-am avut cu femei din România care au trecut prin experiențe traumatizante în timpul nașterii și la finalul dezbaterii la care au participat medici și paciente, am ajuns la concluzia fermă că există nevoia unei protecții sporite a femeilor însărcinate înainte și în timpul nașterii, pentru a le fi asigurată demnitatea, intimitatea și viața privată pe toată perioada internării”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

Un punct important al proiectului este dreptul la însoțitor.

„Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional”, prevede inițiativa, cu mențiunea că acest drept va fi exercitat „cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală”.

Aceasta mai spune că acest drept există deja în multe state din Uniunea Europeană și că România trebuie să se alinieze acestor standarde.

Înainte de depunerea proiectului, a fost organizată și o dezbatere despre violența obstetrică, unde au fost semnalate probleme precum lipsa intimității din unele maternități.

„Este timpul să eliminăm din maternități toate practicile considerate nedemne pentru femei, în secolul în care trăim. Din păcate, România se numără printre ultimele țări europene care nu garantează explicit drepturile femeilor pe perioada nașterii. Este trist, dar odată cu adoptarea acestui proiect de lege vom pune viața și demnitatea viitoarelor mame pe primul loc”, a mai spus senatoarea.

În expunerea de motive se arată că lipsa unor reguli duce la situații în care spitalele pot impune restricții totale privind prezența unui însoțitor sau pot organiza travaliul în saloane comune, fără intimitate.

Documentul precizează că noile măsuri vor fi aplicate „în concordanță cu standardele europene și cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății”.

„Aceste completări ale Legii drepturilor pacienților sunt în măsură să crească încrederea în sistemul medical în rândul femeilor care doresc să devină mame, să contribuie la creșterea natalității în România și să reducă simțitor numărul cazurilor de nașteri care au produs traume semnificative mamelor, uneori cu efecte grave pentru toată viața”, a afirmat Ruxandra Cibu Deaconu.