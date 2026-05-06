Incendiu în Teheran: 11 persoane au murit și alte zeci sunt rănite

Un incendiu s-a produs la un complex comercial din apropierea orașului Teheran, în urma căruia au murit 11 persoane, iar alte câteva zeci sunt rănite.
Ioana Târziu
06 mai 2026, 17:35, Știri externe

Un incendiu a cuprins un complex comercial din apropierea capitalei Iranului, Teheran, ucigând cel puțin 11 persoane și rănind alte zeci de persoane, a relatat, miercuri, presa de stat, potrivit Euronews.

Incendiul a izbucnit marți, în complexul comercial Arghavan din orașul Andisheh, la vest de Teheran.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat au arătat o clădire cu mai multe etaje în flăcări, cu un fum negru și gros ridicându-se spre cer.

Cel puțin 41 de persoane au fost rănite

Conform unui raport anterior, incendiul a rănit 41 de persoane.

Parchetul Public și Revoluționar din Shahriar a solicitat o anchetă asupra incidentului, pentru a identifica posibilii vinovați și a emis un mandat de arestare, pe numele constructorului clădirii, potrivit aceleiași surse.

Rapoartele preliminare indică faptul că fațada din compozit a clădirii a jucat un rol semnificativ în răspândirea rapidă a incendiului, un incident pe care experții în pericole l-au avertizat în repetate rânduri, invocând incidente similare din trecut.

În ianuarie 2017, un incendiu la centrul comercial Plasco, cu 15 etaje, din Teheran a ucis cel puțin 22 de persoane, inclusiv 16 pompieri.

