Un parlamentar iranian de rang înalt spune că textul publicat de Axios privind propunerea SUA este mai degrabă o listă de dorințe decât o realitate

Un membru de rang înalt al Parlamentului iranian a respins miercuri informațiile publicate de Axios privind presupusul text al unei propuneri americane pentru un acord cu Iranul menit să pună capăt războiului, afirmând că documentul reprezintă mai degrabă „o listă de dorințe” a Washingtonului decât o bază realistă de negociere.
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 mai 2026, 17:27, Știri externe

Textul Axios este mai degrabă o listă de dorințe americană decât o realitate; americanii nu vor obține într-un război pe care îl pierd ceea ce nu au reușit să obțină în negocieri directe”, a scris pe platforma X Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al comisiei pentru politică externă și securitate națională din Parlamentul iranian.

Declarația vine în contextul tensiunilor continue dintre Teheran și Washington și după apariția unor informații potrivit cărora SUA ar fi formulat o nouă propunere de acord pentru detensionarea conflictului.

