Prețul petrolului scade pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran pentru încheierea războiului

Cotația Brent a scăzut cu până la 7%, la 102,22 dolari pe baril, la Londra, în timp ce West Texas Intermediate a scăzut cu până la 7,7%, notează Bloomberg.

Potrivit Axios, memorandumul, care ar include ridicarea restricțiilor din Strâmtoarea Ormuz de către ambele părți, nu a fost încă aprobat, iar SUA se așteaptă ca Iranul să răspundă în următoarele 48 de ore.

Președintele Donald Trump a declarat anterior, într-o postare pe Truth Social, că SUA vor suspenda planul de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz pentru a vedea dacă poate fi încheiat un acord cu Iranul.

El a adăugat că s-au făcut „progrese majore” în direcția unui acord pentru încheierea conflictului.

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, mediator în discuțiile dintre Iran și SUA, a transmis într-o postare pe X că este „optimist că actualul impuls va conduce la un acord de durată, care să asigure pace și stabilitate pe termen lung pentru regiune și dincolo de aceasta”.

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 50% de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, după ce exporturile de petrol din Golful Persic au fost afectate. Transportul prin Strâmtoarea Ormuz este blocat atât de restricțiile impuse de Iran asupra navigației, cât și de măsurile SUA care limitează accesul navelor în porturile iraniene.

Anterior, secretarul de Stat Marco Rubio le-a declarat jurnaliștilor la Casa Albă că „Operațiunea Epic Fury s-a încheiat”, la 66 de zile după ce SUA și Israelul au început bombardamentele asupra Iranului. „Ne-am atins obiectivele operațiunii”, a spus el.