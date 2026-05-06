Prețul benzinei în SUA a crescut cu 50% după războiul cu Iranul

Potrivit datelor publicate de AAA, prețul mediu al unui galon de benzină obișnuită a ajuns marți la 4,48 dolari, după o creștere de 31 de cenți într-o singură săptămână. Față de perioada de dinaintea conflictului cu Iranul, benzina este acum cu aproximativ 50% mai scumpă în SUA, mai scrie AP.

Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze piața petrolului

Principalul motiv al scumpirilor îl reprezintă perturbarea livrărilor globale de petrol, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost grav afectat. Prin această rută maritimă trece în mod normal aproximativ o cincime din petrolul transportat la nivel mondial. În ultimele luni, numeroase petroliere au rămas blocate, iar livrările au fost întârziate. Prețul petrolului brut, principala componentă a benzinei, a crescut constant în ultimele două luni. „Există o presiune reală asupra prețurilor în fiecare zi în care Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționată”, a declarat Rob Smith, director în cadrul S&P Global Energy. Acesta spune că optimismul apărut în aprilie, după primele semnale privind un posibil armistițiu, s-a evaporat rapid odată cu continuarea conflictului.

Piețele reacționează la fiecare semnal politic

Analiștii spun că piața petrolului reacționează extrem de sensibil la evoluțiile geopolitice și la deciziile administrației americane. Un moment-cheie a fost decizia SUA din aprilie de a bloca porturile iraniene pentru a limita exporturile de petrol ale Teheranului. „Iranul exporta cantități neobișnuit de mari de petrol, ceea ce ajuta la temperarea prețurilor. Blocarea exporturilor iraniene a pus presiune suplimentară pe piața globală”, a explicat Jim Krane, specialist în energie la Baker Institute din cadrul Rice University. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, restricțiile din zona Ormuz au provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie.

Costurile petrolului se transferă direct la pompă

În SUA, aproximativ 51% din prețul benzinei este reprezentat de costul petrolului brut, potrivit Energy Information Administration. Astfel, atunci când petrolul se scumpește, creșterea se vede rapid și în prețul carburanților. Pe lângă costul petrolului, prețul final include taxe federale și statale, costuri de rafinare și distribuție. În state precum California, taxele mai mari și costurile de producție împing prețurile peste media națională.

Experții avertizează că scumpirile ar putea continua luni întregi

Analiștii spun că nu există o soluție rapidă, chiar dacă tensiunile s-ar reduce în perioada următoare. „Chiar dacă ar exista mâine o rezolvare completă și durabilă a conflictului, ar dura luni până când piața ar reveni la nivelul de dinaintea războiului”, a spus Rob Smith. Potrivit acestuia, companiile maritime și firmele de asigurări vor continua să considere regiunea un risc major, ceea ce va menține costurile ridicate. Între timp, companiile aeriene, transportatorii și consumatorii resimt deja efectele directe ale crizei energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.