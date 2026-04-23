Panourile solare pentru acoperișuri, căutate în Europa pentru reducerea cheltuielilor cu energia

Războiul din Orientul Mijlociu a crescut prețurile petrolului, gazelor și electricității, afectând atât companiile cât și gospodăriile. A accelerat eforturile de a găsi alternative mai ieftine și de a reduce expunerea la piețele volatile ale energiei, arată Reuters .

S-a dublat cererea de panouri solare

Energia solară este una dintre aceste opțiuni. Proprietarii de case au dublat cererea pentru panouri de la sfârșitul lunii februarie, potrivit interviurilor cu peste șase comercianți de echipamente energetice și utilități din resurse regenerabile, din Germania, Marea Britanie și Olanda.

Panourile fotovoltaice reprezintă aproximativ o treime din capacitatea energetică a Europei, dar care a înregistrat o scădere a ritmului noilor instalări anul trecut, pentru prima dată în aproape un deceniu. Susținătorii industriei susțin că Europa trebuie să facă încă mult mai mult pentru a-și reduce dependența de petrolul și gazele importate.

„Războiul nu a făcut decât să scoată la iveală problema care a existat de la bun început: dependența energetică”, a declarat Janik Nolden pentru Reuters, cofondator al unei firme private de echipamente solare din Germania.

Europa trebuie să își furnizeze singură energia

„Așa cum Europa trebuie să se poată apăra, trebuie să fim capabili să ne furnizăm propria energie” a declarat, pentru Reuters, Mario Kohle, fondatorul unei alte firme germane de panouri solare.

Creșterea bruscă a energiei solare cauzată de război vine după ce ritmul noilor instalații solare europene a încetinit anul trecut.

Producătorii chinezi de energie solară spun că supracapacitatea sectorului este încă o problemă. China are suficientă capacitate de producție pentru a satisface de aproape două ori cererea globală preconizată pentru acest an.

Panourile fotovoltaice, căutate și în 2022

„Chiar și așa, creșterea bruscă evidențiază modul în care șocurile geopolitice pot reevalua rapid valoarea surselor regenerabile de energie”, a declarat Jannik Schall pentru Reuters, cofondatorul unei firme germane de energie regenerabilă, menționând că cererea de energie solară în timpul crizei energetice din 2022 a fost și mai mare.