Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme mari la iarnă. Guvernul cere ajutorul Bruxelles-ului

România face lobby activ la Bruxelles pentru a amâna închiderea unei centrale pe cărbune. Guvernul avertizează că oprirea unității în august ar pune în pericol siguranța energetică a țării în iarna viitoare. Subiectul a ajuns în presa maghiară.
Andreea Tobias
01 iun. 2026, 09:17, Economic
Prin PNRR, România s-a angajat să închidă până la 31 august o unitate a Complexului Energetic Oltenia. Acum, Guvernul încearcă să convingă Bruxelles-ul să accepte o amânare a termenului, conform Világgazdaság.

De ce amânarea a devenit urgentă

Noua centrală de la Işalniţa pe care trebuia predată din 2020 va fi abia în faza de testare la sfârșitul anului. Finalizarea centralei de la Mintia întârzie probabil cu un an. În plus, iarna viitoare, Cernavodă va funcționa cu un singur reactor. În aceste condiții, fiecare centrală pe cărbune rămasă devine critică.

Ce mai funcționează acum

În martie, România a oprit un bloc de 285 MW al CEO Turceni, cerință PNRR. Centrala de la Işalniţa este deja închisă. Oprirea celor două blocuri de 50 MW de la Govora este planificată pentru august. În total, mai funcționează patru centrale pe cărbune cu capacitate semnificativă. Capacitatea instalată totală este de 1.905 MW, mai mare decât cea a centralei nucleare de la Cernavodă.

Recorduri la solar, prețuri la zero

Pe 29 mai, România a înregistrat un nou record fotovoltaic: 2.600 MW la prânz. Energia solară a acoperit două treimi din consumul național.

Paradoxul este că în orele de vârf producției solare, prețul energiei pe bursă scade dramatic. La ora 11:00 era 5 euro/MWh. La prânz – 2 euro. La ora 13:00 – 0,2 euro. România exporta energie către Ungaria aproape pe gratis, utilizând la maximum capacitatea liniei de interconectare.

