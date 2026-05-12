UE invită oficialii talibani la Bruxelles pentru discuții despre migranții afgani

Comisia Europeană a trimis o invitație oficială către autoritățile talibane din Afganistan pentru o întâlnire la Bruxelles, însă reprezentanții europeni au refuzat să spună cine va participa și dacă Uniunea Europeană va suporta costurile de transport și cazare ale delegației afgane.

Potrivit Euractiv, după ce inițial a negat organizarea unei astfel de întâlniri, Comisia Europeană a confirmat ulterior informațiile apărute în presă. Invitația a fost trimisă de DG HOME, departamentul european pentru migrație, împreună cu Ministerul Justiției din Suedia, anunță un purtător de cuvânt.

„Pot confirma că am trimis o scrisoare autorităților de facto din Afganistan pentru a întreba despre disponibilitatea unei întâlniri la nivel tehnic aici, la Bruxelles”, a declarat purtătorul de cuvânt, care a evitat să ofere alte detalii despre vizită.

Discuțiile vor avea ca principal subiect deportarea sau „returnarea” migranților afgani care, potrivit Comisiei, „nu au dreptul de ședere și care reprezintă o amenințare la adresa securității”.

Subiectul este considerat unul extrem de sensibil din punct de vedere politic, fiindcă Uniunea Europeană nu recunoaște regimul taliban.

Bruxelles-ul a criticat în repetate rânduri, de-a lungul anilor, restricțiile impuse de talibani asupra drepturilor femeilor și libertății presei.

„UE este mandatată… să mențină un angajament operațional cu autoritățile de facto din Afganistan. Această [întâlnire] nu constituie în niciun caz o recunoaștere”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Oficialii europeni au precizat că au mai existat contacte între reprezentanții UE și talibani, inclusiv vizite ale unor oficiali europeni și naționali, după solicitări venite din partea a 20 de state din spațiul Schengen.

„De asemenea, suntem convinși că returnările în țări sensibile din punct de vedere politic prezintă provocări care trebuie abordate în mod cuprinzător și coordonat Așadar, ne coordonăm pentru statele membre.”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

Pentru a putea ajunge la Bruxelles, oficialii talibani ar urma să primească vize speciale din partea Belgiei, țara gazdă a instituțiilor europene.