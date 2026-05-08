Prima pagină » Știri externe » UE și Siria încep un nou capitol al cooperării. Reuniuni la Bruxelles pentru reconstrucția și stabilitatea țării

UE și autoritățile de tranziție din Siria organizează luni, la Bruxelles, două reuniuni pentru consolidarea relațiilor și sprijinirea pe mai multe planuri a Siriei.
Nițu Maria
08 mai 2026, 16:47, Știri externe
Uniunea Europeană și autoritățile de tranziție din Siria vor organiza luni, 11 mai, două reuniuni la nivel înalt la Bruxelles, pentru a consolida relațiile dintre cele două părți și a dezbate despre procesul de reconstrucție a Siriei.

Întâlnirile vin după schimbările politice produse în Siria, odată cu căderea regimului Assad, și marchează începutul unei noi etape în relațiile dintre UE și autoritățile siriene de tranziție.

Bruxellesul și-a exprimat deja sprijinul pentru procesul politic din Siria și pentru reconstrucția țării.

Potrivit unui comunicat oficial, Uniunea Europeană crede că Siria are acum șansa de a merge pe un drum al reconcilierii și al redresării economice și sociale. În acest context, UE pregătește un nou cadru de cooperare cu autoritățile siriene.

Prima reuniune a zilei va fi Forumul de coordonare a parteneriatului cu Siria, unde oficialii vor discuta despre cum pot asigura ajutorul, ajuta la reconstrucție și la proiectele de dezvoltare.

Evenimentul va fi coprezidat de comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, și de ministrul sirian de Externe, Asaad Hassan al-Shaibani.

La reuniune vor participa oficiali din statele membre UE, țările G7, state arabe, Organizația Națiunilor Unite și instituții financiare internaționale.

Ulterior, după reuniunea Consiliului Afaceri Externe, va avea loc primul Dialog politic la nivel înalt UE-Siria. Discuțiile vor fi conduse de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, împreună cu ministrul sirian de Externe, Asaad Hassan al-Shaibani.

La dialog vor participa și comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, precum și comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

UE și-a reafirmat sprijinul pentru „o tranziție incluzivă și pașnică în Siria”, care să răspundă dorințelor tuturor sirienilor și să contribuie la stabilitatea pe termen lung a regiunii.

