UE pregătește relansarea relațiilor cu Siria și consolidarea cooperării economice și de securitate

Uniunea Europeană are în vedere relansarea relațiilor politice cu Siria, dar și consolidarea cooperarării economică și de securitate, după ani de relații înghețate.
Radu Mocanu
17 apr. 2026, 12:39, Știri externe

Blocul comunitar va relua integral acordul de cooperare din 1978 cu Siria și va lansa un dialog politic la nivel înalt cu autoritățile de tranziție începând cu 11 mai, se arată într-un document intern văzut de Reuters

Deși majoritatea sancțiunilor occidentale au fost ridicate în decursul anului trecut după înlăturarea de la putere a fostului președintele Bashar al-Assad și preluarea puterii de către Ahmed al Sharaa, Bruxelles-ul își va adapta regimul de sancțiuni pentru a mențiunea presiunea asupra actorilor care ar putea destabiliza tranziția. 

Un alt aspect vizat este colaborarea dintre UE și autoritățile de tranziție de la Damas în vederea facilitării unui proces „sigur, voluntar și demn” de reîntoarcere a refugiaților sirieni din Europa. 

Peste un milion de refugiați sirieni se află în statele europene, cei mai mulți fiind găzduiți de Germania. 

UE urmărește și intensificarea cooperării economice prin crearea unui cadru pentru comerț și investiții, mobilizarea sectorului privat și sprijinirea reformelor economice, întrucât Damascul este perceput ca un potențial nod strategic regional. 

Uniune Europeană ar putea integra Siria și în coridorul economic India-Orientul Mijlociu-Europa. În plus, Turcia și Iordania s-au angajat în susținerea dezvoltării infrastructurii feroviare din Siria  pentru a crea un coridor între sudul Europei și Golful Persic. 

În plan de securitate, blocul comunitar ar putea susține procesul Damascului de a reformarea  autorităților din domeniul afacerilor interne și ar lua în calcul instruirea forțelor siriene de poliție. 

Documentul urmărește și susținerea europeană față de acordul din luna ianuarie dintre autoritățile siriene centrale și populația kurdă privind integrarea acestor sub autoritatea autorităților de tranziție. 

