Peter Magyar merge la Bruxelles pentru discuții cu Ursula von der Leyen privind fondurile europene

„Nu este timp de pierdut”, a spus Magyar, a cărui victorie zdrobitoare în alegerile din 12 aprilie a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, relatează Reuters.

Magyar a prezentat anterior patru domenii în care guvernul său ar putea acționa rapid pentru a nu pierde circa 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare, până la termenul-limită de la sfârșitul lunii august, inclusiv măsuri împotriva corupției și pentru restabilirea libertății presei și a mediului academic.

După alegeri, el a declarat că speră să se ajungă la un acord politic în timpul primei sale vizite la Bruxelles.

Orbán, un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, s-a confruntat frecvent cu Uniunea Europeană pe teme legate de statul de drept și drepturile omului, ceea ce a dus la înghețarea a miliarde de euro din fonduri.

La alegerile din aprilie, partidul Tisza, condus de Magyar, a obținut o supermajoritate de două treimi în Parlament, care îi oferă puterea de a modifica legile privind sistemul judiciar, achizițiile publice și controlul asupra mass-media, aflate în centrul disputelor dintre guvernul Orbán și Bruxelles.

Piețele financiare au reacționat pozitiv, iar moneda forint s-a apreciat după victoria lui Magyar, pe fondul speranțelor că UE va debloca fondurile.