Peter Magyar merge la Bruxelles pentru discuții cu Ursula von der Leyen privind fondurile europene

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat duminică faptul că va merge miercuri la Bruxelles pentru discuții informale cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în vederea deblocării fondurilor înghețate de UE în urma disputelor cu predecesorul său, Viktor Orban.
Iulian Moşneagu
26 apr. 2026, 14:10, Știri externe

„Nu este timp de pierdut”, a spus Magyar, a cărui victorie zdrobitoare în alegerile din 12 aprilie a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, relatează Reuters.

Magyar a prezentat anterior patru domenii în care guvernul său ar putea acționa rapid pentru a nu pierde circa 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare, până la termenul-limită de la sfârșitul lunii august, inclusiv măsuri împotriva corupției și pentru restabilirea libertății presei și a mediului academic.

După alegeri, el a declarat că speră să se ajungă la un acord politic în timpul primei sale vizite la Bruxelles.

Orbán, un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, s-a confruntat frecvent cu Uniunea Europeană pe teme legate de statul de drept și drepturile omului, ceea ce a dus la înghețarea a miliarde de euro din fonduri.

La alegerile din aprilie, partidul Tisza, condus de Magyar, a obținut o supermajoritate de două treimi în Parlament, care îi oferă puterea de a modifica legile privind sistemul judiciar, achizițiile publice și controlul asupra mass-media, aflate în centrul disputelor dintre guvernul Orbán și Bruxelles.

Piețele financiare au reacționat pozitiv, iar moneda forint s-a apreciat după victoria lui Magyar, pe fondul speranțelor că UE va debloca fondurile.

Recomandarea video

Sondaj: Unde petreci minivacanța de 1 Mai?
G4Media
Incident armat la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Libertatea
Cele 2 zodii care se pot îmbolnăvi grav în luna mai 2026. Avertismentul lui Neti Sandu: „Efectele pot fi puternice”
CSID
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor