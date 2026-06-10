Ungaria face un pas spre deblocarea fondurilor europene, dar eurodeputații cer explicații privind acordul de 16,4 miliarde de euro

Ungaria a transmis Comisiei Europene versiunea revizuită a Planului de Redresare și Reziliență (PRR), demersul pentru accesarea miliardelor de euro din fondurile europene care au fost blocate în perioada fostului guvern condus de Viktor Orbán.

Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Euronews. Documentul acesta înseamnă un pas important în procesul de deblocare a finanțărilor suspendate de Bruxelles în ultimii ani.

Actualul premier, Péter Magyar, a preluat conducerea țării după victoria obținută la alegerile generale din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

În timpul administrației anterioare, Uniunea Europeană a decis suspendarea unor fonduri din cauza suspiciunilor de corupție și a problemelor legate de statul de drept.

În urmă cu două săptămâni, Magyar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au ajuns la un acord privind eliberarea către Ungaria a unor fonduri în valoare totală de 16,4 miliarde de euro.

Din această sumă, 10 miliarde de euro provin din Facilitatea de Redresare și Reziliență creată de UE după pandemie, bani care riscă să fie pierduți dacă nu sunt accesați până la sfârșitul lunii august.

„Putem confirma că Ungaria a prezentat oficial Planul său actualizat de redresare și reziliență”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Balázs Ujvári.

Deocamdată, conținutul integral al planului nu a fost făcut public.

Totuși, Péter Magyar a anunțat că documentul va include investiții în infrastructura energetică, modernizarea, reconstrucția căilor ferate, în același timp cu proiecte de locuințe.

Pentru a putea accesa fondurile europene, Ungaria trebuie să îndeplinească mai multe condiții impuse de Bruxelles. Printre acestea se numără 27 de „super-etape” de măsuri pentru combaterea corupției.

„PRR-ul maghiar revizuit conține reforme într-o gamă largă de domenii, inclusiv abordarea preocupărilor legate de corupție și statul de drept. Planul include, de asemenea, investiții care vor sprijini sectoare cheie precum energia, locuințele, transporturile și IMM-urile.”, a adăugat Ujvári.

Planul urmează să fie analizat și adoptat de Consiliul Uniunii Europene în luna iulie.

Până atunci, guvernul de la Budapesta a înaintat Parlamentului un pachet de proiecte legislative și amendamente care ar răspunde cerințelor europene privind transparența, combaterea corupției și respectarea statului de drept.

Printre aceste măsurile se numără schimbări în modul de administrare a fundațiilor de interes public și extinderea mandatului Autorității de Integritate. Instituția este responsabilă de supravegherea măsurilor anticorupție din Ungaria.

De asemenea, autoritățile ungare vor să introducă pedepse cu închisoarea pentru funcționarii publici care nu respectă regulile privind declararea averilor.

Legislativul este așteptat să voteze aceste modificări.