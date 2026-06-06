Péter Magyar, acuzat de „trădare”. Protest masiv în centrul Budapestei

Protestatarii furioși au mărșăluit spre sediul partidului TISZA, apoi spre Parlament, în anticiparea deciziei noului guvern. Péter Magyar, fidel stilului său, a ales să îi provoace pe participanții la marș, ieșind la balconul sediului partidului său, unde a salutat și a zâmbit mulțimii, fluturând steagul Ungariei, scrie Hungary Today.

Unii dintre colegii săi din guvern, precum ministrul Culturii Zoltán Tarr sau mâna sa dreaptă, fost actor și actual deputat, Márk Radnai, care se afla în spatele lui pe balcon, păreau mai puțin relaxați decât liderul lor.

Magyar, insultat de protestatari

Ca reacție la apariția premierului, oamenii au început să scandeze la unison „trădător”.

Unii l-au catalogat pe Magyar folosind cuvinte pe care nu le putem reproduce aici, dar din vocile participanților se putea simți o furie și o indignare reale.

Organizatorii manifestației le-au reamintit participanților, prin difuzoare, că ungurii au spus deja „nu” pactului privind migrația la referendumul din 2016, organizat de guvernul lui Viktor Orbán.

Atunci, sistemul de cote pentru migranți propus de Bruxelles a fost respins cu 3.251.000 de voturi.

Acest număr este foarte apropiat de totalul de voturi, 3,3 milioane, pe care partidul TISZA le-a obținut la alegerile din 12 aprilie.

Mulți dintre participanți au strigat „rușine să-ți fie” în timp ce se apropiau de balconul unde se afla Magyar.

Unii au cerut chiar demisia acestuia, iar alții au scandat „Viktor, Viktor”, o referire la fostul premier Viktor Orbán, cunoscut pentru poziția sa fermă împotriva migrației.

„Mi-ai vândut țara, mi-ai vândut patria, mi-ai vândut viitorul. Ești un adevărat trădător murdar”.

Pactul UE intra în vigoare pe 12 iunie

Pactul UE privind migrația va intra în vigoare pe întreg continentul pe 12 iunie.

Odată cu plecarea lui Viktor Orbán, nu mai există o opoziție eficientă față de planul Bruxelles-ului de a redistribui mii de migranți ilegali către zone ale Uniunii Europene care până acum nu au fost afectate, precum Europa Centrală.

Deși Péter Magyar a promis că nu va permite intrarea migranților în Ungaria înainte de alegeri, el a rămas vizibil tăcut în ultimele săptămâni atunci când a fost abordată tema migrației.

De asemenea, se înțelege că una dintre condițiile pentru deblocarea miliardelor de euro din fonduri europene a fost chiar renunțarea la opoziția dură a lui Viktor Orbán față de acest pact.

În plus, Partidul Popular European (PPE), din care face parte partidul TISZA al lui Magyar în Parlamentul European, este unul dintre cei mai puternici susținători ai redistribuirii migranților ilegali în întreaga Europă.

Există temeri că, la fel cum s-a întâmplat în Polonia după venirea la putere a guvernului lui Donald Tusk, Germania ar putea transfera o parte dintre solicitanții de azil nedoriți către Ungaria.

Naționaliștii din partidul Mi Hazánk sunt considerați principalii organizatori ai marșului, deși evenimentul a fost prezentat ca fiind apolitic, iar unele personalități din fostul guvern FIDESZ sunt cunoscute ca fiind prezente la protest.