Legenda șahului Judit Polgár refuză propunerea de a deveni președinta Ungariei: „Nu am puterea de a uni o națiune divizată”

Polgár și-a anunțat decizia luni, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care a explicat că nu se consideră persoana potrivită pentru o misiune atât de dificilă. „Nu simt că am puterea de a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată și, prin urmare, nu pot accepta invitația”, a transmis fosta mare maestră internațională, citată de Euronews. Ea a precizat însă că va sprijini orice viitor președinte „independent și respectat” care va încerca să atingă acest obiectiv.

Sprijin politic, dar fără consultare publică

Răspunsul lui Judit Polgár a venit la scurt timp după ce grupul parlamentar al partidului Tisza și-a exprimat public susținerea pentru candidatura sa. Nominalizarea a stârnit însă și critici, după ce mai multe voci au remarcat că, spre deosebire de promisiunile făcute anterior de noua putere, propunerea nu a fost precedată de o consultare publică amplă.

Premierul Péter Magyar a reacționat imediat după anunțul refuzului. „Dragă Judit, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru Ungaria. Cred că pot vorbi în numele a milioane de maghiari când spun că vom continua să contăm pe tine și în viitor, chiar dacă într-o altă calitate”, a transmis acesta.

Schimbare la vârful statului ungar

Propunerea adresată lui Judit Polgár vine după schimbările constituționale adoptate săptămâna trecută, care au dus la încetarea mandatului președintelui Tamás Sulyok. Până la alegerea unui nou șef al statului, atribuțiile prezidențiale sunt exercitate interimar de președinta Parlamentului, Ágnes Forsthoffer. Legislativul are la dispoziție 30 de zile pentru alegerea unui nou președinte. Péter Magyar a anunțat încă de duminică faptul că o susține pe Judit Polgár, pe care a descris-o drept „un președinte de care toți maghiarii ar putea fi mândri”.

Tisza vrea alegerea directă a președintelui

Liderii partidului de guvernământ au susținut în repetate rânduri că șeful statului ar trebui ales direct de cetățeni, nu de Parlament, așa cum prevede actuala Constituție. În aceste condiții, viitorul președinte ales în perioada următoare ar putea avea un mandat temporar, până la adoptarea unei noi Constituții care să introducă alegerea directă a președintelui. Refuzul lui Judit Polgár obligă acum coaliția aflată la putere să identifice rapid un alt candidat capabil să obțină sprijinul Parlamentului într-un moment în care scena politică ungară traversează una dintre cele mai importante perioade de reorganizare din ultimii ani.