UE se pregătește să dea undă verde pachetului de redresare al Ungariei, în valoare de miliarde de euro

Miniștrii de finanțe ai UE sunt așteptați vineri, în cadrul reuniunii ECOFIN, să aprobe Planul național de redresare revizuit al Ungariei. O asemenea ar deschide Budapestei calea de a recupera fondurile post-pandemice.

Un diplomat al UE a declarat pentru Euronews, sub protecția anonimatului, că este optimist cu privire la aprobarea Consiliului, menționând că procesul s-a desfășurat fără probleme până în prezent.

Aprobarea necesită sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre.

Pentru a primi fondurile de redresare post-COVID-19, Ungaria trebuie să îndeplinească toate „etapele-cheie” aferente până la sfârșitul lunii august.

Promisiunea electorală a lui Peter Magyar

Premierul ungar Péter Magyar, care l-a învins pe Viktor Orban la alegerile din luna aprilie, și-a bazat campania electorală pe promisiunea de a debloca fondurile înghețate ale UE.

De la momentul respectiv, Peter Magyar a purtat mai multe discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a avansa procesul.

După alegerile din aprilie, noul guvern al Ungariei a revizuit planul de redresare prezentat anterior de administrația Orbán.

Documentul actualizat include proiecte legate de căile ferate suburbane, dar și dezvoltarea infrastructurii energetice și locuințe.

Fondurile post-pandemie, înghețate de Bruxelles

Peter Magyar vrea să deblocheze zece miliarde de euro, bani de la Uniunea Europeană.

Suma face parte din alocarea UE pentru redresarea Ungariei post-Covid-19, însă Comisia a înghețat procesul pe fondul preocupărilor legate de corupție, independența justiției și standardele democratice în perioada mandatului lui Viktor Orban.