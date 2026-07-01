Percheziții EPPO, condus de Laura Codruța Koveși, în mai multe state UE împotriva lui Jordan Bardella, principalul candidat la Președinția Franței

Percheziții au avut loc „în Franța și în alte țări europene” pe baza suspiciunii de deturnare de fonduri europene de către grupul de europarlamentari Identitate și Democrație (ID), din care a făcut parte și Adunarea Națională (RN), a anunțat Parchetul European, confirmând un raport al ziarului Le Monde. Potrivit ziarului, perchezițiile au loc în Franța, Spania, Italia și Belgia.
Parchetul a fost alertat de un raport al departamentului pentru afaceri financiare al Parlamentului European, ceea ce l-a determinat să anunțe deschiderea unei anchete în iulie 2025.
Raportul indica faptul că, împreună cu partenerii săi din fostul grup ID, Adunarea Națională era suspectată că ar fi „cheltuit în mod necuvenit” peste 4,3 milioane de euro între 2019 și 2024.
Deși partidul francez nu a deținut președinția sau secretariatul general al Identității și Democrației în timpul acestui mandat, de majoritatea acestei sume a beneficiat două companii legate de persoane apropiate lui Marine Le Pen: fostul ei consilier Frédéric Chatillon și soția acestuia, Sighild Blanc, se specifică în documentul care a apărut în presă.