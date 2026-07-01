Percheziții EPPO, condus de Laura Codruța Koveși, în mai multe state UE împotriva lui Jordan Bardella, principalul candidat la Președinția Franței

Percheziții au avut loc „în Franța și în alte țări europene” pe baza suspiciunii de deturnare de fonduri europene de către grupul de europarlamentari Identitate și Democrație (ID), din care a făcut parte și Adunarea Națională (RN), a anunțat Parchetul European, confirmând un raport al ziarului Le Monde. Potrivit ziarului, perchezițiile au loc în Franța, Spania, Italia și Belgia.

Parchetul a fost alertat de un raport al departamentului pentru afaceri financiare al Parlamentului European, ceea ce l-a determinat să anunțe deschiderea unei anchete în iulie 2025. Raportul indica faptul că, împreună cu partenerii săi din fostul grup ID, Adunarea Națională era suspectată că ar fi „cheltuit în mod necuvenit” peste 4,3 milioane de euro între 2019 și 2024.

Deși partidul francez nu a deținut președinția sau secretariatul general al Identității și Democrației în timpul acestui mandat, de majoritatea acestei sume a beneficiat două companii legate de persoane apropiate lui Marine Le Pen: fostul ei consilier Frédéric Chatillon și soția acestuia, Sighild Blanc, se specifică în documentul care a apărut în presă.

„Încă de dimineața aceasta, au loc percheziții la sediile și la domiciliile personale ale furnizorilor de servicii de comunicații care au colaborat cu noi”, a reacționat președintele RN, Jordan Bardella, pe X. „Nu avem nimic de reproșat și vom demonstra acest lucru”, a adăugat el.

Intervievat la BFMTV, Jean-Philippe Tanguy a declarat că este „tulburător faptul că această anchetă a reapărut cu șapte zile” înainte ca soarta lui Marine Le Pen să fie decisă.

Curtea de Apel din Paris își va da decizia pe 7 iulie în cazul asistenților parlamentari ai Frontului Național la Parlamentul European.