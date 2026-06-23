România a încasat 2,25 de miliarde de euro de la Bruxelles. Cererea de plată nr. 4 din PNRR a fost aprobată și plătită integral

Contul României este cu peste 2,25 de miliarde de euro mai bogat, după ce au fost virate sumele aferente cereri de plată nr. 4 din PNRR, după cum a anunțat șeful interimar al MIPE.

„2.251.481.951 Euro au intrat azi oficial în contul României. Cererea de plată nr. 4 din PNRR: aprobată integral, plătită integral. 2,25 miliarde Euro, bani europeni nerambursabili. Felicitări, România!”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Anunțul a fost făcut și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Astăzi au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Este plata aferentă cererii nr. 4 din PNRR și un rezultat important pentru investițiile României. Coordonarea cu Comisia Europeană a fost foarte bună, iar virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor”, a transmis ministrul Finațelor, care a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în optimizarea administrării lichidității necesare acestei rambursări.

Cererea a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate pozitiv la nivel european. Nu au existat suspendări, ceea ce înseamnă că obiectivele au fost considerate îndeplinite satisfăcător.

După această plată, România ajunge la aproximativ 12,97 miliarde de euro atrași prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală.

„Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin atunci când reformele și investițiile sunt duse la capăt corect. Următoarea etapă este decisivă. Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026. Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanț. Reprezintă șansa de a accelera dezvoltarea României prin investiții care se văd în economie”, a conchis ministrul interimar al Finanțelor.

Comisia confirmă plata către România

Într-un comunicat transmis ulterior postării, Comisia Europeană a anunțat oficial că a plătit României 2,25 miliarde EUR sub formă de granturi, aceasta fiind cea de a patra plată din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

Mecanismul de redresare și reziliență – la care sunt conectate planurile naționale ale statelor membre, elementul central al NextGenerationEU, este programul post-pandemie al Comisiei de sprijinire a redresării, a creșterii economice și a competitivității statelor membre.

Potrivit Comisiei, măsurile legate de această cerere de plată ameliorează gestionarea sustenabilă a pădurilor, contribuie la decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și îmbunătățesc administrația fiscală. De asemenea, ele sporesc sustenabilitatea, caracterul adecvat și echitatea sistemului public de pensii din România, modernizează infrastructura de asistență medicală și introducerea de echipamente medicale pentru prevenirea și controlul infecțiilor în spitalele publice și îmbunătățesc infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. În cele din urmă, scopul lor este, de asemenea, de a consolida procesul decizional guvernamental, de a avansa digitalizarea, de a îmbunătăți eficiența sistemului de justiție, de a consolida lupta împotriva corupției și de a sprijini reforma generală a sistemului de învățământ.

„Plata efectuată astăzi urmează celei de a patra cereri de plată a României, care a fost depusă la 19 decembrie 2025. Această cerere include 38 de jaloane și 24 de ținte, corespunzând unor etape importante în realizarea reformelor și a investițiilor care vor genera schimbări pozitive pentru cetățenii și întreprinderile din România”, au comunicat oficialii Executivului european.

Comisia a dat undă verde celei de a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, la 14 mai 2026. Plata de marți, în valoare de 2,25 miliarde de euro (fără prefinanțare) urmează avizului favorabil al Comitetului economic și financiar al Consiliului.

Planul de redresare și reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt granturi, iar 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi.

„Cu această a patra plată, fondurile plătite României ajung la 60,6 % din alocarea sa totală. La fel ca în cazul tuturor statelor membre, plățile din cadrul MRR sunt bazate pe performanță, fiind condiționate de punerea în aplicare cu succes a planurilor naționale. Având în vedere că mecanismul se încheie la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să pună în aplicare toate jaloanele și țintele restante până la 31 august 2026 și să își prezinte ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026”, au subliniat oficialii Comisiei.

Potrivit cifrelor cuprinse în tabloul de bord PNRR realizat de MIPE, valabile la data de 10 iunie: