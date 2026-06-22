Dragoș Pîslaru acuză că ministrul desemnat al Transporturilor s-a lăudat cu ceea ce România a obținut deja

„Ce-am reușit să obținem în negocierea cu Comisia Europeană și chiar ar trebui să le fim recunoscători colegilor de la Comisie pentru ideea de a marca acest succes al PNRR-ului în România, este ideea că vom pute folosi procese verbale parțiale de recepție”, a spus Pîslaru.

Potrivit lui Pîslaru, este vorba despre lucrările finalizate, dar parțial care necesită racordări adiționale.

„Nu pot să nu remarc și ce s-a întâmplat astăzi în comisie când domnul Pistol a fost audiat. Domnul Pistol ne anunța, practic, că dumnealui va merge la Comisie și că va cere ca să putem să fie recepționat pe bază de progres fizic autostrăzile în funcție de realizare.

Ei bine, aș vrea să anunț foarte clar public că dumnealui ce a făcut e, de fapt, să se laude cu ce deja România a obținut, așa cum a menționat și domnul prim-ministru. Lucrul acesta este deja obținut”, a declarat Pîslaru.

Acesta a precizat că loturile autostrăzii A7 vor fi finalizate prin PNRR.

„Plata la 31 august va ține cont de stadiul pe care îl avem și de finalizarea lor parțială. Evident, bugetarea lor este integrală. Mesajul meu către românii în acest moment este legat de faptul că aceste proiecte – unele dintre ele cu anumite întârzieri, în ciuda mobilizării exemplare a constructorilor – aveau un risc de finalizare până pe 31 august, care acum a fost complet rezolvat”, a declarat Pîslaru.

Acesta i-a asigurat pe români că statul va avea bani pentru ca aceste autostrăzi să fi finalizate, ca obiectiv strategic al României, afirmând că este importantă de menționat „contribuția pe care prim-ministrul, dar și președintele țării” au avut-o în cadrul acestui demers.

Audierile miniștrilor din Guvernul Veștea s-au desfășurat, luni. În cadrul audierilor, Cristian Pistol a primit aviz favorabil pentru ocuparea funcției de Ministru al Transporturilor. Acesta ocupă, în prezent, funcția de director general al CNAIR.

În acest moment, în Parlament se desfășoară votul de învestitură pentru Guvernul Veștea. Este nevoie de minim 233 de voturi pentru ca Guvernul să treacă.