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Comisia Europeană a colectat obligațiuni UE în valoare de 11 miliarde euro. Ce obligațiuni sunt vizate

Comisia emite 11 miliarde de euro în cadrul celei de a șaptea tranzacții sindicalizate din 2026. Obligațiunile care sunt vizate.
Comisia Europeană a colectat obligațiuni UE în valoare de 11 miliarde euro. Ce obligațiuni sunt vizate
Comisia Europeană/sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 13:57, Economic
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Comisia Europeană a colectat, miercuri, obligațiuni UE în valoare de 11 miliarde de euro, în cadrul celei de a 7-a tranzacții sindicalizate pentru 2026.

Tranzacția în două tranșe a vizat o nouă obligațiune UE, cu scadența la 5 ani, în valoare de 6 miliarde euro. Aceasta ajungea la scadență la 13 octombrie 2031. De asemenea, a vizat și un robinet de 5 miliarde euro din obligațiunea UE, cu scadența la 20 de ani. Acesta ajungea la scadență la 12 octombrie 2046.

„Un punct de referință fiabil”

„Pe baza evaluării sindicalizărilor recente în raport cu curba obligațiunilor UE, ambele scadențe au fost evaluate în raport cu punctele de referință din curba obligațiunilor UE. Această abordare reflectă lichiditatea puternică a curbei obligațiunilor UE. Ea poate fi utilizată ca punct de referință fiabil pentru stabilirea prețurilor emisiunilor sindicalizate, atunci când se consideră de dorit”, a transmis Comisia.

Tranzacția face parte din obiectivul de finanțare de 80 de miliarde EUR al Comisiei, pentru a doua jumătate a anului 2026.

Potrivit Comisiei Europene, „fondurile colectate din emisiunile UE sunt utilizate pentru a sprijini prioritățile politice ale Uniunii Europene, inclusiv sprijinul pentru o Europă mai puternică, mai competitivă și mai rezilientă, sprijinul pentru Ucraina și investițiile esențiale în apărarea europeană”.

„Datoria totală restantă a UE se ridică în prezent la aproximativ 827,16 miliarde euro. Din această sumă, 41,5 miliarde euro sunt sub formă de titluri de creanță ale UE. De asemenea, 84,2 miliarde euro sunt sub formă de obligațiuni verzi NextGenerationEU”, potrivit acesteia.

Noua obligațiune pe 5 ani

„O nouă obligațiune a UE în valoare de 6 miliarde EUR, scadentă la 13 octombrie 2031: această obligațiune are un cupon de 2,875%. A avut un randament de reofertă de 2,947%, echivalent cu un preț de 99,662%. Spread-ul la obligațiunile UE care ajung la scadență la 14 octombrie 2030 este de 10 puncte de bază. Acestea reprezintă un spread echivalent la swap-ul mediu de 11,9 puncte de bază și de 26 de puncte de bază față de Bund, cu scadența la 16 aprilie 2031, și de 9,8 puncte de bază sub OAT, cu scadența la 25 mai 2031”, potrivit CE.

De asemenea, „registrul final de comenzi a fost de peste 83 de miliarde EUR, cu o rată de suprasubscriere de aproximativ 13,8 ori”.

Robinet cu scadența 20 de ani

„O finanțare în valoare de 5 miliarde EUR din obligațiunea UE, prevăzută pentru 12 octombrie 2046: această obligațiune UE are un cupon de 4 000 % și a avut un randament al reofertei de 4,018 %, echivalent cu un preț de 99,759 %. Spread-ul la obligațiunea UE care ajunge la scadență la 12 octombrie 2045 este de 6 puncte de bază, ceea ce reprezintă un spread echivalent la swapul mediu de 76,7 puncte de bază și de 55,5 puncte de bază peste Bund, cu scadența la 15 august 2046, și de 28,9 puncte de bază sub OAT, cu scadența la 25 mai 2046”, a transmis Comisia.

De asemenea, „registrul final de comenzi a fost de peste 94 de miliarde EUR, cu o rată de suprasubscriere de aproximativ 18,8 ori”.

Context

Prin tratatele UE, „Comisia este împuternicită să împrumute de pe piețele internaționale de capital în numele Uniunii Europene. Împrumuturile sunt realizate pentru a finanța anumite programe de politică ale UE. Printre acestea, se numără instrumentul de redresare NextGenerationEU, programele de sprijin financiar pentru Ucraina și alte țări din vecinătate. De asemenea, se numără și instrumentul „Acțiunea de securitate pentru Europa” – SAFE – al UE. Acesta ajută statele membre ale UE să realizeze investiții urgente în domeniul apărării prin achiziții publice în comun”, a mai transmis CE.

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