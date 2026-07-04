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Peter Magyar propune modificarea Constituției Ungariei. Mandatele parlamentarilor, limitate la 12 ani

Peter Magyar a anunțat că a depus în Parlamentul Ungariei un proiect de modificare a Constituției, care prevede schimbări în funcționarea instituțiilor statului și în sistemul politic.
Peter Magyar propune modificarea Constituției Ungariei. Mandatele parlamentarilor, limitate la 12 ani
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
04 iul. 2026, 17:27, Știri externe
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Propunerea vizează 12 modificări ale Legii Fundamentale, potrivit unui mesaj publicat de politician pe rețelele de socializare.

Limită de 12 ani pentru parlamentari

Una dintre principalele modificări prevede introducerea unei limite de 12 ani, echivalentul a trei mandate, pentru deputații din Parlamentul Ungariei.

Proiectul mai prevede încetarea mandatului actualului președinte al Republicii.

Schimbări în sistemul judiciar

Potrivit propunerii, atribuțiile Curții Constituționale ar urma să fie consolidate, iar judecătorii instituției ar urma să aibă o limită de vârstă de 70 de ani.

Documentul prevede și întărirea independenței sistemului judiciar. Astfel, președinții Curții Supreme și ai Oficiului Național al Magistraturii ar putea fi revocați la inițiativa judecătorilor.

Măsuri privind fondurile publice

Proiectul prevede înființarea unui Oficiu Național pentru Recuperarea și Protejarea Patrimoniului.

Totodată, sunt propuse măsuri pentru consolidarea protecției banilor publici. Inițiativa mai prevede eliminarea dreptului de veto al Consiliului Bugetar.

Alte modificări propuse

Printre celelalte modificări se numără reducerea numărului legilor organice, revenirea la denumirea de „comitate” pentru unitățile administrative și revizuirea statutului constituțional al autorităților independente de reglementare.

De asemenea, proiectul prevede desființarea Gărzii Parlamentare și integrarea atribuțiilor acesteia într-un sistem unitar de ordine publică.

Inițiativa face parte din seria de reforme constituționale și instituționale promovate de premierul Peter Magyar după preluarea mandatului. În ultimele săptămâni, Parlamentul ungar a adoptat limitarea mandatului prim-ministrului la opt ani, Guvernul a lansat un amplu program de combatere a corupției și a anunțat măsuri pentru înlocuirea unor instituții și mecanisme create în perioada guvernării lui Viktor Orbán.

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