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Trenul Budapesta – București s-a oprit în câmp. Locomotiva s-a stricat în timpul cursei

Trenul IR 12079 s-a defectat, duminică, între stațiile Caracal și Fărcașele, pe ruta Budapesta – București Nord. CFR Călători a anunțat că locomotiva EA 014 s-a oprit accidental, în timp ce se afla în perioada de garanție.
Trenul Budapesta – București s-a oprit în câmp. Locomotiva s-a stricat în timpul cursei
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Andreea Tobias
19 iul. 2026, 11:41, Social
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Trenul IR 12079, care circulă pe ruta Budapesta – București Nord, este oprit între stațiile Caracal și Fărcașele. Locomotiva EA 014 s-a stricat accidental, aflată încă în garanție.

Locomotiva era asigurată de SC RELOC SA Craiova, compania care a modernizat-o. Pentru reluarea circulației, CFR Călători a trimis o locomotivă de schimb.

La fața locului se deplasează și echipe de intervenție ale societății responsabile de mentenanță. Aceasta trebuie să respecte obligațiile de garanție pentru locomotiva defectă.

CFR Călători a transmis că depune toate eforturile pentru reluarea circulației în siguranță, cât mai curând posibil.

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