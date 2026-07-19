Trenul Budapesta – București s-a oprit în câmp. Locomotiva s-a stricat în timpul cursei

Trenul IR 12079, care circulă pe ruta Budapesta – București Nord, este oprit între stațiile Caracal și Fărcașele. Locomotiva EA 014 s-a stricat accidental, aflată încă în garanție.

Locomotiva era asigurată de SC RELOC SA Craiova, compania care a modernizat-o. Pentru reluarea circulației, CFR Călători a trimis o locomotivă de schimb.

La fața locului se deplasează și echipe de intervenție ale societății responsabile de mentenanță. Aceasta trebuie să respecte obligațiile de garanție pentru locomotiva defectă.

CFR Călători a transmis că depune toate eforturile pentru reluarea circulației în siguranță, cât mai curând posibil.