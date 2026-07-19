Ploile și inundațiile fac ravagii în mai multe județe in țară, dar și în Capitală

În județul Vâlcea, o alunecare de teren a blocat un drum forestier, iar aproximativ 11 mașini au rămas blocate în zonă. Incidentul s-a petrecut în comuna Perișani.

„Din fericire, nu sunt persoane rănite. Autoritățile monitorizează permanent situația, iar utilajele au fost trimise pentru degajarea drumului”, informează MAI, într-o postare publicată pe Facebook.

În Suceava, pompierii ISU intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți, decolmatarea canalizărilor și evacuarea apei din gospodării afectate. O parte dintre misiuni au fost finalizate, însă intervențiile continuă, potrivit sursei citate.

Intervenții au loc și în Capitală, echipajele acționează pentru îndepărtarea copacilor și a unui stâlp căzuți, inclusiv în cazuri în care au fost afectate autoturisme sau rețele electrice.

Furtuna a creeat avarii. În zona București – Nord, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar circulația trenurilor a fost afectată. Întreruperi de curent au fost și în sectorul 2, pe Șoseaua Colentina, iar pe șoseaua Doamna Ghica semafoarele nu funcționau în jurul orei 17:00.

În ceea ce privește inundațiile din Bușteni, reprezentanții MAI precizează că forțele de răspuns au fost suplimentate atât cu echipaje, dar și cu echipamente pentru a evacua apa din cele 22 de gospodării afectate de viitura care a cuprins brusc stațiunea.

În județul Neamț, două gospodării au fost inundate, în comuna Dragomirești, satul Vad. . Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele, dar și din curțile oamenilor, potrivit ISU Neamț.

Salvatorii au mai intervenit și pentru a curăța drumul de pietriș, dar și mâlul care s-a strâns pe șosea, în satul Hlăpești.

De asemenea, alimentarea cu energie electrică a fost afectată. Au fost afectate mai multe localități din comuna Bârgăuani: Breaza, Certieni, Chilia, Homiceni și Talpa.

În comuna Dragomirești, localitățile Borniș, Hlăpești și Mastacăn au avut întreruperi de curent. Deocamdată se lucrează la remedierea avariilor.