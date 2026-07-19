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Ploile și inundațiile fac ravagii în mai multe județe in țară, dar și în Capitală

Ministerul Afacerilor Interne anunță, duminică, faptul că polițiștii, jandarmii, dar și celelalte structuri ale MAI, alături de Pompierii ISU, intervin în mai multe zone din țară pentru gestionarea efectelor cauzate de ploi și inundații.
Ploile și inundațiile fac ravagii în mai multe județe in țară, dar și în Capitală
Daiana Rob
19 iul. 2026, 18:22, Social
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În județul Vâlcea, o alunecare de teren a blocat un drum forestier, iar aproximativ 11 mașini au rămas blocate în zonă. Incidentul s-a petrecut în comuna Perișani. 

Din fericire, nu sunt persoane rănite. Autoritățile monitorizează permanent situația, iar utilajele au fost trimise pentru degajarea drumului”, informează MAI, într-o postare publicată pe Facebook. 

În Suceava, pompierii ISU intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți, decolmatarea canalizărilor și evacuarea apei din gospodării afectate. O parte dintre misiuni au fost finalizate, însă intervențiile continuă, potrivit sursei citate. 

Intervenții au loc și în Capitală, echipajele acționează pentru îndepărtarea copacilor și a unui stâlp căzuți, inclusiv în cazuri în care au fost afectate autoturisme sau rețele electrice.

Furtuna a creeat avarii. În zona București – Nord, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar circulația trenurilor a fost afectată. Întreruperi de curent au fost și în sectorul 2, pe Șoseaua Colentina, iar pe șoseaua Doamna Ghica semafoarele nu funcționau în jurul orei 17:00.

În ceea ce privește inundațiile din Bușteni, reprezentanții MAI precizează că forțele de răspuns au fost suplimentate atât cu echipaje, dar și cu echipamente pentru a evacua apa din cele 22 de gospodării afectate de viitura care a cuprins brusc stațiunea. 

În județul Neamț, două gospodării au fost inundate, în comuna Dragomirești, satul Vad.        . Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele, dar și din curțile oamenilor, potrivit ISU Neamț.

Salvatorii au mai intervenit și pentru a curăța drumul de pietriș, dar și mâlul care s-a strâns pe șosea, în satul Hlăpești.

De asemenea, alimentarea cu energie electrică a fost afectată. Au fost afectate mai multe localități din comuna Bârgăuani: Breaza, Certieni, Chilia, Homiceni și Talpa.

În comuna Dragomirești, localitățile Borniș, Hlăpești și Mastacăn au avut întreruperi de curent. Deocamdată se lucrează la remedierea avariilor.

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