CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor internaționale București – Budapesta pe 14 mai

CFR Călători anunță, luni, că în data de 14 mai 2026 vor interveni modificări în circulația unor trenuri internaționale importante.

Este vorba despre trenurile internaționale care circulă pe ruta București Nord – Budapesta și retur.

Circulația acestor trenuri va suferi modificări în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Recaș și Remetea Mare.

Astfel, trenul IR 72 București Nord – Budapesta va circula normal doar pe relația Timișoara Nord – Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta, în timp ce pe segmentul București Nord – Caransebeș va fi operat ca tren IR 12072, cu plecare la ora 05:29 și sosire la ora 13:56. Între Caransebeș și Timișoara Nord, pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto.

În sens invers, trenul IR 73 Budapesta – București Nord va circula conform graficului pe ruta Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Arad – Timișoara Nord, iar între Caransebeș și București Nord va fi operat ca tren IR 12073, cu plecare la ora 14:25 și sosire la ora 23:50. Și în acest caz, între Timișoara Nord și Caransebeș va fi asigurată transbordarea cu mijloace auto.

În ceea ce privește biletele deja achiziționate, CFR Călători anunță că „pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare”.