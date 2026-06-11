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Deschiderea Transfăgărăşanului, programată pentru vineri la ora 09.00, amânată din cauza codului portocaliu de ploi

Un cod portocaliu de ploi torențiale este anunțat până vineri la ora 10:00, iar deschiderea Transfăgărăşanului va fi amânată câteva ore, pentru a nu pune în pericol participanții la trafic.
Deschiderea Transfăgărăşanului, programată pentru vineri la ora 09.00, amânată din cauza codului portocaliu de ploi
Ioana Târziu
11 iun. 2026, 20:00, Social
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Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a transmis, joi, că deschiderea Transfăgărășanul (DN7C) va fi amânată câteva ore.

„Din motive de siguranță, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), anunțată pentru mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 09.00”, a transmis DRDP Brașov.

Amânarea, din cauza codului portocaliu de ploi

„Acest drum montan, aflat la mare altitudine, se găsește în zona unui cod portocaliu de ploi torențiale (peste 60 de litri pe metru pătrat), anunțat să dureze până mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 10.00”.

„În aceste condiții, prefer să nu deschidem circulația până la încetarea codului portocaliu, pentru a nu pune în pericol participanții la trafic”, a transmis directorul general al CNAIR.

„Imediat după ce codul portocaliu va trece, vom face o nouă revizie pe Transfăgărășan, pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni (stânci, grohotiș, copaci) desprinse de pe versanți”.

Redeschiderea, estimată vineri la ora 12:00

„Dacă starea drumului va permite, după finalizarea reviziei, estimăm deschiderea circulației mâine, vineri, 12 iunie 2026, începând cu ora 12.00”, a mai transmis DRDP Brașov.

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