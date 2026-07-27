Patrimoniul cu care ne mândrim, după 7 decenii de la aderarea la UNESCO

Potrivit unui anunț publicat, pe Facebook, luni, de Comisia Parlamentară UNESCO, țara noastră a obținut recunoaștere internațională prin înscrierea unor situri și elemente de patrimoniu ce reflectă bogăția istoriei, creativitatea și identitatea poporului român.

„Fiecare înscriere în patrimoniul UNESCO este rezultatul muncii și dedicării celor care cercetează, protejează și duc mai departe patrimoniul nostru: instituții, specialiști, oameni de cultură, meșteșugari și comunități locale”, mai transmite sursa citată.

Până în prezent, România are 11 situri incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, între care Delta Dunării și Pădurile din Carapați ca patrimoniu natural. Țara noastră are și elemente de patrimoniu cultural, între care Monumentele lui Brâncuși din Târgu Jiu, cele 8 mănăstiri din Moldova, Cetatea Dacică de la Orăștie, Centrul Istoric din Sighișoara, peisajul minier din Roșia Montană sau Bisericile fortificate din Transilvania, potrivit UNESCO.

România are elemente culturale imateriale incluse pe lista patrimoniului UNESCO, precum dansul Călușăresc (Rirtualul Călușului), Icoanele de Laz, realizate de Florin Poenaru, care a fost declarat chiar „Tezaur Viu”, datorită continuării tradițiilor meșteșugărești din familia sa din moși strămoși.

În patrimonul imaterial UNESCO mai sunt incluse transhumanța, mutarea periodică a turmelor de la șes la munte, în funcție de anotimp, dar și cântatul la Cobză, ca reprezentare a vechilor tradiții.

Pe 27 iulie 1956, România adera la UNESCO

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, România a aderat la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) la 27 iulie 1956.

Delegaţia Permanentă a României pe lângă UNESCO a fost înfiinţată doi ani mai târziu, în 1958. Delegația asigură legătura între Guvernul României şi Secretariatul General UNESCO şi face parte din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe. Este condusă de Delegatul Permanent al României pe lângă UNESCO, cu rang de ambasador.

„La aniversarea celor 70 de ani ai României în UNESCO, privim cu încredere spre viitor și ne reafirmăm angajamentul de a proteja și promova valorile care ne definesc”, transmite Comisia Parlamentară UNESCO.