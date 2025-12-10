Prima pagină » Cultură-Media » Cobza, noua comoară românească înscrisă în Patrimoniul UNESCO

Cobza, noua comoară românească înscrisă în Patrimoniul UNESCO

România obține o nouă recunoaștere culturală pe plan internațional: cobza, instrument tradițional definitoriu pentru folclorul românesc, a fost inclusă pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, în urma unei decizii luate la New Delhi. Această distincție este rezultatul unui dosar depus în comun de România și Republica Moldova și confirmă importanța cobzei în definirea identității culturale, valoarea meșteșugului lutierilor și continuitatea tradițiilor transmise din generație în generație.
Cobza, noua comoară românească înscrisă în Patrimoniul UNESCO
Galerie Foto 5
Sursa foto: X
Daiana RobVictor Dan Stephanovici
10 dec. 2025, 14:40, Cultură-Media

UPDATE: Ministrul Culturii, Demeter András István: Este oficial. Meșteșugul și interpretarea la cobza românească, înscrise în Patrimoniul UNESCO

Vezi galeria foto
5 poze

Ministrul Culturii le-a mulțumit tuturor autorităților, dar și interpreților din România și Republica Moldova care s-au implicat în demers.

„Această nouă reușită aparține comunităților de meșteri care au transformat lemnul în artă și interpreților care au transmis de secole aceleași lucruri și cântece. Continuatorii și urmașilor au fost cei care și-au dorit inițierea acestui demers și ne-au solicitat sprijinul administrativ. De aceea, astăzi, împărtășim bucuria împreună cu ei și suntem cu atât mai mândri cu cât din momentul depunerii dosarului și, până în prezent, noi comunități și noi interpreți s-au alăturat acestui demers.

Vom sprijini în continuare acest val de speranță și entuziasm împreună cu experți locali și autorități publice din România și Republica Moldova pe care-i felicit și cărora le mulțumesc”, a declarat Ministrul Culturii Demeter András István.

Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Patrimoniul Cultural Imaterial, desfășurată la New Delhi între 8 și 13 decembrie 2025. Elementul înscris poartă denumirea „Cobza – cunoștințe tradiționale, tehnici și muzici tradiționale” și devine cel de-al 11-lea element românesc recunoscut oficial în patrimoniul UNESCO. Recunoașterea subliniază unicitatea sunetului cobzei, priceperea în construcția sa, arta interpretării și rolul comunităților care au păstrat-o ca simbol cultural.

Cobza, legătura cu tradițiile și puterea culturii românești

Dumitrița Gliga, președinta Comisiei parlamentare pentru relația cu UNESCO, a salutat această realizare, accentuând nevoia unor politici coerente de protejare a patrimoniului și sprijinirea celor care duc mai departe această tradiție. „Această reușită ne reconectează la rădăcinile noastre și confirmă forța culturii românești. Avem datoria de a proteja și transmite mai departe aceste valori,” a declarat aceasta.

Cobza se alătură astfel altor elemente românești deja intrate în patrimoniul UNESCO, precum ia cu altiță, transhumanța sau tradițiile de creștere a cailor lipițani. Deși incluse recent pe lista internațională, aceste practici au rădăcini adânci și o istorie de secole în spațiul românesc.

În spatele acestei reușite stă efortul comun al meșterilor lutieri, al școlilor populare, al artiștilor și al instituțiilor culturale din România și Republica Moldova, care au demonstrat importanța și actualitatea cobzei în cultura contemporană.

Folosita de-a lungul veacurilor în hore, ceremonii și nunți, cobza primește astăzi recunoașterea internațională pe care o merită, devenind încă un ambasador al patrimoniului cultural al României.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Prosport
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
Libertatea
Data exactă până când vor mai plăti CASS pensionarii care încasează peste 3.000 lei
CSID
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Promotor