Un volum despre filosofia românească își face debutul la Gaudeamus 2025. Constantin Stoenescu rescrie istoria filosofiei românești

Anul acesta, la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, va fi lansat un titlu important, dedicat istoriei ideilor din spațiul românesc.

Editura EIKON prezintă sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 12:30, volumul „Noi încercări de istoria filosofiei românești”, scris de profesorul universitar Constantin Stoenescu.

Lansarea va avea loc la Romexpo, Pavilionul B2, Standul 31.

Cartea abordează teme fascinante care nu pot fi ratate de cititori. Lucrarea include studii dedicate istoriei ideilor, epistemologiei, filosofiei culturii și hermeneuticii.

Constantin Stoenescu analizează contribuții esențiale ale unor gânditori precum Antim Ivireanul, Titu Maiorescu, C. Rădulescu Motru, P. P. Negulescu, Lucian Blaga, Ion Petrovici, Nicolae Bagdasar și Edgar Papu.

Cartea este, de fapt, o interpretare personală, atentă, asupra evoluției gândirii românești în raport cu tradițiile europene.

Un demers care pune în valoare moștenirea filosofică românească

Într-un context în care studiul istoriei ideilor riscă să cadă în plan secund, această lucrare urmărește să recupereze „coerențele ascunse” ale filosofiei românești și să evidențieze tensiunile care au influențat formarea discursului intelectual autohton.

Analizele lui Constantin Stoenescu oferă o privire exigentă, bine argumentată și conectată la discuțiile actuale. Rezultatul aduce laolaltă patrimoniul cultural și întrebările esențiale ale prezentului.

Autor cu experiență solidă în domeniu

Constantin Stoenescu este una dintre cele mai relevante voci ale filosofiei românești contemporane, în prezent. El este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București.

Opera sa științifică se întinde pe câteva decenii și include cercetări în epistemologie, logică și filosofia științei. De asemenea, el se remarcă prin modul în care integrează istoria ideilor într-o viziune critică adaptată epocii noastre.

Invitați speciali la eveniment

La prezentarea volumului vor participa Prof. univ. dr. Viorel Cernica, Prof. univ. dr. Constantin Aslam, Lect. dr. Marin Bălan și Ion Munteanu.

În cadrul evenimentului, invitații vor discuta pe baza cărții, temele centrale și cât de importantă este lucrarea pentru mediul academic. Mai mult, va fi dezbătut rolul istoriei filosofiei în cultura de astăzi.

O contribuție valoroasă pentru cultura română

Prin profunzimea analizei, „Noi încercări de istoria filosofiei românești” este o apariție necesară pentru orice cititor interesat de ideile care au modelat cultura română.

Volumul trasează o imagine coerentă a tradiției intelectuale autohtone și reafirmă filosofia ca instrument vital pentru înțelegerea realităților din prezent.

Cartea se adresează studenților, cercetătorilor, profesorilor, iubitorilor de cultură și oricărui cititor interesat de direcțiile majore ale gândirii românești.