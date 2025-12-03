Kate Middleton, mesaj de Crăciun: Iubirea prinde contur în cele mai simple moduri

În scrisoarea sa, Prințesa Catherine a abordat valoarea „micilor gesturi de grijă”, într-o perioadă în care „viața poate părea fragmentată sau incertă. Tema din acest an este importanța iubirii.

„Într-o perioadă în care viața poate părea uneori fragmentată sau incertă, perioada Crăciunului ne invită să ne amintim puterea de a ne apropia unii de alții cu generozitate, înțelegere și speranță”, se arată în scrisoarea Prințesei de Wales.

În mesajul formulat, Prințesa Catherine a spus accentul pe importanța gesturilor blânde, cu prilejul sărbătorilor.

„În esență, Crăciunul vorbește despre iubirea care prinde contur în cele mai simple și mai umane moduri. Nu prin gesturi sentimentale sau grandioase, ci prin gesturi blânde. Un moment de ascultare, un cuvânt de alinare, o conversație prietenoasă, o mână de ajutor, prezența. Aceste simple gesturi de grijă pot părea mici, dar contribuie la frumoasa tapiserie a vieții din care facem cu toții parte”, a scris Alteța Sa.

Prințesa Catherine va fi însoțită de prințul William în cadrul slujbei „Together at Christmas”, eveniment la care participă și alți membri ai familiei regale. La slujba desfășurată la Catedrala Colegială „Sfântul Petru” din Londra, cunoscută drept Abația Westminster, sunt așteptați 1.600 de invitați.

Publicul prezent la evenimentul regal va avea parte și de momente muzicale din partea unor artiști precum Katie Melua, Dan Smith de la Bastille sau grupul folk „Fisherman’s Friends”.