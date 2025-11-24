De ce mănâncă ungurii pește de Crăciun și cât costă peștele în acest an la vecini

Seceta prelungită, începută din iarnă, a pus presiune pe piscicultori, însă, potrivit Agroinform.hu, producătorii se așteaptă să încheie anul cu rezultate medii și nu intenționează să crească prețurile. Dacă lanțurile de retail mențin adaosurile de anul trecut, consumatorii din țara vecină vor găsi peștele pentru Crăciun la aceleași tarife ca în 2024.

Cât costă peștele în Ungaria în acest an

Conform estimărilor comunicate de producători, prețurile de final de an arată astfel:

Crap viu: în jur de 2.000 HUF/kg (aprox. 5,22 euro)

Crap tranșat (felii): în jur de 4.000 HUF/kg (aprox. 10,43 euro)

File de somn african: în jur de 4.500 HUF/kg (aprox. 12 euro)

Somn gri: în jur de 8.000 HUF/kg (aprox. 21 euro)

În contextul scumpirilor generalizate din ultimii ani, menținerea prețurilor la pește este o veste bună pentru familiile maghiare.

80% dintre unguri au pește pe masa de Crăciun

Tradiția este extrem de puternică: 80% din populație va avea pește pe masa de Crăciun și în acest an, iar între 35 și 40% din consumul anual de pește se concentrează în jurul sărbătorilor de iarnă. 85% dintre cei care mănâncă pește aleg crapul.

La fel ca în anumite regiuni din România, ciorba de pește este preparatul „vedetă”: este gătită în 81% dintre cazuri. Peștele prăjit este și el foarte popular (65% din familii o să aibă și acest fel pe masă), iar 15% dintre familii pregătesc pește fript sau la grătar pentru masa festivă.

De ce mănâncă ungurii pește de Crăciun?

Motivațiile sunt un amestec de tradiție populară, simbolism religios și influențe culturale central-europene.

Influenta Vienei: tradiția peștelui prăjit

Tradiția peștelui prăjit la cina de Crăciun este considerată a proveni din Viena, de unde s-a răspândit în spațiul central-european, inclusiv în Ungaria. În timp, această obișnuință a devenit parte firească din ritualul sărbătorilor de iarnă la vecinii noștri.

Simbol al belșugului și prosperității

În folclor, peștele este văzut ca un simbol al creșterii și al bogăției. Solzii săi mici sunt asociați cu monedele, iar prezența peștelui pe masa de Crăciun ar trebui să aducă spor în casă și bani mai mulți în anul care vine.

Simbol al „mersului înainte”

Peștele are și o semnificație metaforică: se mișcă rapid în apă, iar această imagine este transpusă în viața de familie – ideea că și membrii familiei trebuie să meargă înainte, să evolueze, să depășească greutățile în noul an.

Semn religios și trimitere la Iisus Hristos

Peștele este un vechi simbol creștin. Apostolii au fost pescari, iar în tradiția creștină, peștele reprezintă oamenii botezați și credincioșii. Mai mult, din inițialele în limba greacă ale expresiei „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul” (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ) rezultă cuvântul ichthys, adică „pește”. De aici și asocierea directă a peștelui cu Hristos.