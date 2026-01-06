Prima pagină » Social » Crăciun pe stil vechi la românii din jurul granițelor. Unde se sărbătorește Nașterea Domnului pe 7 ianuarie

Crăciun pe stil vechi la românii din jurul granițelor. Unde se sărbătorește Nașterea Domnului pe 7 ianuarie

În timp ce în România, pe 7 ianuarie, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, numeroase comunități istorice românești din jurul granițelor se pregătesc să sărbătorească Crăciunul pe stil vechi, după calendarul iulian.
Crăciun pe stil vechi la românii din jurul granițelor. Unde se sărbătorește Nașterea Domnului pe 7 ianuarie
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
06 ian. 2026, 10:16, Social

În timp ce în România, pe 7 ianuarie, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, mii de români din comunitățile istorice aflate dincolo de granițele actuale se pregătesc să serbeze Crăciunul pe stil vechi, după calendarul iulian, potrivit basilica.ro.

Este cazul românilor din Serbia, Ucraina și dintr-o parte a Republicii Moldova, unde tradițiile ortodoxe sunt păstrate conform calendarului nerevizuit.

Românii din Serbia țin Crăciunul pe stil vechi

În Serbia, românii respectă același calendar bisericesc ca majoritatea populației ortodoxe din stat. Comunități românești importante se află în Belgrad, Voivodina și pe Valea Timocului, unde funcționează Protopopiatul Dacia Ripensis al Episcopiei Daciei Felix, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române.

Ucraina și Republica Moldova – cele mai numeroase comunități

Cele mai mari comunități istorice românești din afara granițelor se află în Republica Moldova și Ucraina. În Basarabia trăiesc aproximativ 2,7 milioane de români, iar în regiunile ucrainene Bugeac și Cernăuți, în jur de 500.000.

După 1990, o parte importantă a românilor din Republica Moldova a revenit la Biserica Ortodoxă Română, prin Mitropolia Basarabiei. Totuși, există și comunități care aparțin în continuare unei structuri create în perioada sovietică, aflată sub Patriarhia Moscovei, care păstrează calendarul iulian.

Ungaria, excepția dintre comunitățile românești

Spre deosebire de celelalte comunități istorice, românii din Ungaria nu serbează Crăciunul pe stil vechi, ci conform calendarului revizuit, la fel ca în România. Pentru aceștia a fost înființată Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor