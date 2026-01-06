Crăciun pe stil vechi la românii din jurul granițelor. Unde se sărbătorește Nașterea Domnului pe 7 ianuarie

În timp ce în România, pe 7 ianuarie, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, mii de români din comunitățile istorice aflate dincolo de granițele actuale se pregătesc să serbeze Crăciunul pe stil vechi, după calendarul iulian, potrivit basilica.ro.

Este cazul românilor din Serbia, Ucraina și dintr-o parte a Republicii Moldova, unde tradițiile ortodoxe sunt păstrate conform calendarului nerevizuit.

Românii din Serbia țin Crăciunul pe stil vechi

În Serbia, românii respectă același calendar bisericesc ca majoritatea populației ortodoxe din stat. Comunități românești importante se află în Belgrad, Voivodina și pe Valea Timocului, unde funcționează Protopopiatul Dacia Ripensis al Episcopiei Daciei Felix, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române.

Ucraina și Republica Moldova – cele mai numeroase comunități

Cele mai mari comunități istorice românești din afara granițelor se află în Republica Moldova și Ucraina. În Basarabia trăiesc aproximativ 2,7 milioane de români, iar în regiunile ucrainene Bugeac și Cernăuți, în jur de 500.000.

După 1990, o parte importantă a românilor din Republica Moldova a revenit la Biserica Ortodoxă Română, prin Mitropolia Basarabiei. Totuși, există și comunități care aparțin în continuare unei structuri create în perioada sovietică, aflată sub Patriarhia Moscovei, care păstrează calendarul iulian.

Ungaria, excepția dintre comunitățile românești

Spre deosebire de celelalte comunități istorice, românii din Ungaria nu serbează Crăciunul pe stil vechi, ci conform calendarului revizuit, la fel ca în România. Pentru aceștia a fost înființată Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei.