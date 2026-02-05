Cifrele ce confirmă că românii o duc cu adevărat mai greu. Românii au cheltuit până și de Crăciun mai puțin

Cel mai afectat sector a fost cel alimentar. Magazinele de profil au înregistrat o scădere netă a încasărilor de 3,5% în decembrie față de aceeași lună din 2024, iar pe întreg anul 2025 declinul a ajuns la 2,7%. INSSE arată că trendul negativ a început din luna august, odată cu majorarea TVA, moment din care consumul a intrat pe o pantă descendentă.

Nici comerțul nealimentar nu a fost ocolit de probleme. Mall-urile și magazinele de profil au raportat în decembrie încasări mai mici chiar și decât în noiembrie (-1,4%), o evoluție considerată atipică pentru luna cadourilor. Comparativ cu decembrie 2024, scăderea a fost de 2,3%. Cu toate acestea, sectorul nealimentar a reușit să închidă anul 2025 cu un plus de 1,9% la nivelul cifrei de afaceri, creștere care însă este erodată semnificativ de inflație, volumul real al vânzărilor fiind mult mai mic.

Singurul segment care a raportat încasări mai mari în decembrie a fost cel al benzinăriilor, cu un avans de 4,3%. Creșterea nu reflectă însă o cerere mai mare, ci revenirea prețurilor la carburanți. Pe întreg anul 2025, cifra de afaceri a benzinăriilor (fără accize și taxe) a fost cu doar 1,5% mai mare decât în 2024, în condițiile în care povara fiscală a crescut.

Analiza INSSE subliniază că, din august 2025, comerțul cu amănuntul, per total, a înregistrat constant încasări mai mici. În același timp, ritmul de creștere a prețurilor a început să încetinească, tocmai din cauza scăderii cererii, un semnal clar al slăbirii consumului intern.

Economiștii avertizează că scăderea încasărilor, combinată cu inflația ridicată, indică o încetinire severă a comerțului cu amănuntul, estimată la peste 10% în termeni reali. Această evoluție a avut deja un impact semnificativ asupra economiei, PIB-ul României înregistrând o scădere și în trimestrul al III-lea din 2025.