Cifrele ce confirmă că românii o duc cu adevărat mai greu. Românii au cheltuit până și de Crăciun mai puțin

Comerțul cu amănuntul din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INSSE). Deși prețurile au crescut pe fondul inflației, în medie, cu aproape 10% față de anul precedent, încasările comercianților au scăzut semnificativ, inclusiv în luna decembrie, tradițional cea mai bună lună pentru vânzări.
05 feb. 2026, 11:52, Economic

Cel mai afectat sector a fost cel alimentar. Magazinele de profil au înregistrat o scădere netă a încasărilor de 3,5% în decembrie față de aceeași lună din 2024, iar pe întreg anul 2025 declinul a ajuns la 2,7%. INSSE arată că trendul negativ a început din luna august, odată cu majorarea TVA, moment din care consumul a intrat pe o pantă descendentă.

Nici comerțul nealimentar nu a fost ocolit de probleme. Mall-urile și magazinele de profil au raportat în decembrie încasări mai mici chiar și decât în noiembrie (-1,4%), o evoluție considerată atipică pentru luna cadourilor. Comparativ cu decembrie 2024, scăderea a fost de 2,3%. Cu toate acestea, sectorul nealimentar a reușit să închidă anul 2025 cu un plus de 1,9% la nivelul cifrei de afaceri, creștere care însă este erodată semnificativ de inflație, volumul real al vânzărilor fiind mult mai mic.

Singurul segment care a raportat încasări mai mari în decembrie a fost cel al benzinăriilor, cu un avans de 4,3%. Creșterea nu reflectă însă o cerere mai mare, ci revenirea prețurilor la carburanți. Pe întreg anul 2025, cifra de afaceri a benzinăriilor (fără accize și taxe) a fost cu doar 1,5% mai mare decât în 2024, în condițiile în care povara fiscală a crescut.

Analiza INSSE subliniază că, din august 2025, comerțul cu amănuntul, per total, a înregistrat constant încasări mai mici. În același timp, ritmul de creștere a prețurilor a început să încetinească, tocmai din cauza scăderii cererii, un semnal clar al slăbirii consumului intern.

Economiștii avertizează că scăderea încasărilor, combinată cu inflația ridicată, indică o încetinire severă a comerțului cu amănuntul, estimată la peste 10% în termeni reali. Această evoluție a avut deja un impact semnificativ asupra economiei, PIB-ul României înregistrând o scădere și în trimestrul al III-lea din 2025.

