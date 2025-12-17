RAPORT: Inteligența artificială va redefini locurile de muncă în magazine: Ce posturi în comerț se vor schimba cel mai mult până în 2035

Un studiu recent realizat în Marea Britanie arată că aproape trei cincimi din sarcinile din comerț vor fi transformate de inteligența artificială în următorul deceniu. Specialiștii spun că aceeași tendință se va regăsi și în România, mai ales în marile lanțuri de retail și în comerțul online, unde digitalizarea este deja avansată, chiar dacă investițiile și adoptarea tehnologiilor vor avansa într-un ritm mai lent, scrie ESM.

Până în 2035, se așteaptă ca trei cincimi din sarcinile îndeplinite de angajații din magazinele din Marea Britanie să se schimbe, deoarece companiile își direcționează bugetele digitale către noile tehnologii de inteligență artificială (IA).

Comercianții cu amănuntul din Marea Britanie investesc 30% din bugetele lor digitale în inovații legate de inteligența artificială , iar 76% dintre respondenți se așteaptă să crească aceste investiții în următorii doi ani, pe măsură ce cazurile de utilizare se extind, potrivit unui nou studiu realizat de firma de avocatură Eversheds Sutherland și Retail Economics .

Cu toate acestea, raportul intitulat „Retail Workforce Reimagined” a avertizat că progresul va rămâne vulnerabil din cauza sistemelor vechi, a deficitului de competențe și a creșterii costurilor de integrare.

În următorul deceniu, transformarea forței de muncă condusă de inteligența artificială va permite ca aproape trei cincimi din sarcinile de retail din cadrul funcțiilor de bază să fie amplificate sau automatizate prin intermediul inteligenței artificiale, plasând Regatul Unit printre cele mai avansate piețe globale.

Schimbări de rol

Raportul a dezvăluit că operațiunile digitale și tehnologice, cum ar fi echipele online, digitale și IT , vor fi cele mai expuse posturi de muncă din comerț, aproape trei sferturi din sarcini putând fi activate prin inteligență artificială în următorii 10 ani.

Studiul a remarcat că aceste roluri beneficiază de un acces puternic la date și de cunoștințe tehnice, permițând integrarea rapidă a învățării automate, a detectării anomaliilor și a automatizării software-ului, jucând în același timp un rol central în securitatea cibernetică .

În alte domenii, echipele de aprovizionare care cuprind departamentele de merchandising, inventar și aprovizionare vor vedea, de asemenea, niveluri similare de sarcini care vor deveni activate de inteligența artificială, asistenții conversaționali, automatizarea fluxurilor de lucru și analiza predictivă preluând procesele administrative și de raportare.

Studiul prevede, de asemenea, schimbări în ceea ce privește rolurile de operatori în magazine, care reprezintă peste jumătate (55%) din locurile de muncă în retail din Marea Britanie.

Se preconizează că inteligența artificială va avea un impact asupra a aproape trei cincimi din sarcinile efectuate în acest segment până în 2035, deoarece analiza rafturilor bazată pe inteligență artificială, gestionarea mai inteligentă a depozitelor și informațiile în timp real despre clienți vor eficientiza sarcinile de rutină, permițând personalului din magazin să se concentreze mai mult pe servicii și implicare personală.

Conform raportului, conducerea va înregistra cea mai lentă integrare, doar peste o treime din sarcini fiind identificate ca fiind potrivite pentru integrarea inteligenței artificiale.

Alte constatări

Raportul a dezvăluit, de asemenea, că integrarea inteligenței artificiale în rolurile de muncă va contribui la o creștere de 4,9% a vânzărilor per angajat anual în etapele incipiente de adoptare, între 2025 și 2030.

Se așteaptă ca această cifră să crească la 6,4% odată ce tehnologia va fi integrată în toate operațiunile.

Companiile din Regatul Unit sunt, de asemenea, foarte încrezătoare în beneficiile inteligenței artificiale, un procent net de 94% dintre liderii din retailul din Marea Britanie fiind de acord că tehnologia permite o muncă mai semnificativă și cu valoare adăugată.

A fost cea mai mare dintre cele cinci piețe incluse în studiu.