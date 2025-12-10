Microsoft anunță investiții uriașe în inteligența artificială, cu accent pe India

Microsoft prezintă un nou val de investiții în domeniul inteligenței artificiale, cu o valoare totală de 23 de miliarde de dolari. Cea mai mare parte merge către India.

Gigantul american își consolidează astfel poziția pe una dintre piețele digitale cu cea mai rapidă creștere din lume, notează Reuters.

Satya Nadella confirmă că Microsoft va aloca 17,5 miliarde de dolari pentru India, cea mai amplă investiție a companiei în Asia, care se adaugă unui angajament anterior de 3 miliarde de dolari.

Planul acoperă perioada 2026 – 2030 și ar urma să contribuie la formarea celei mai extinse infrastructuri Microsoft pentru cloud computing din India.

India, cu aproape un miliard de utilizatori de internet și specialiști bine pregătiți, devine un punct central pentru marile companii americane din tehnologie.

Acestea investesc masiv pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

În octombrie, Google a anunțat o investiție de 15 miliarde de dolari pentru un centru de date dedicat IA în statul Andhra Pradesh.

A fost cel mai mare angajament al companiei în cea mai populată țară din lume.

Cheltuielile Microsoft vor „ajuta la construirea infrastructurii, a competențelor și a capacităților suverane necesare pentru viitorul AI al Indiei”, a spus Nadella în postarea sa de pe X.

El se află în India pentru o vizită de trei zile, asociată unor conferințe Microsoft dedicate inteligenței artificiale, cu evenimente programate în New Delhi, Bengaluru și Mumbai.