Prima pagină » Tehnologie » Rival pentru Meta: Google anunță că va crea primii săi ochelari cu AI. Când va avea loc lansarea

Rival pentru Meta: Google anunță că va crea primii săi ochelari cu AI. Când va avea loc lansarea

Gigantul Google a anunțat, luni, că intenționează să lanseze primii ochelari cu inteligență artificială, intensificând eforturile de a concura cu Meta pe o piață de consum în plină expansiune pentru dispozitive cu inteligență artificială.
Rival pentru Meta: Google anunță că va crea primii săi ochelari cu AI. Când va avea loc lansarea
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 dec. 2025, 09:31, Știrile zilei

Google se grăbește să concureze cu Meta, care a înregistrat un succes surprinzător cu ochelarii săi cu AI. În acest sens, luni, compania a anunțat că va lansa primii săi ochelari cu inteligență artificială în 2026, scris CNBC.

Google colaborează la proiectarea hardware cu Samsung, Gentle Monster și Warby Parker, cu care compania a convenit în luna mai un angajament de 150 de milioane de dolari.

Ochelari cu inteligență artificială

Potrivit Bloomberg, Google a anunțat că lucrează la crearea a două categorii diferite de ochelari inteligenți alimentați de inteligență artificială. Prima se va axa pe partea audio și va permite utilizatorilor să vorbească cu asistentul de inteligență artificială Gemini. Cea de-a doua categorie va avea afișaj în lentile, iar utilizatorii pot primi informații precum indicații de navigare și traduceri lingvistice.

Ochelarii vor fi construiți pe baza Android XR, sistemul de operare al Google pentru căștile sale.

Bloomberg notează că noile produse reprezintă o abordare mai rafinată și mai calculată a ochelarilor inteligenți în comparație cu Google Glass, lansat acum zece ani, și care a eșuat din cauza designului său bizar, a duratei de viață reduse a bateriei și a problemelor de confidențialitate.

Domeniul dispozitivelor portabile cu AI a câștigat popularitate, Meta fiind liderul pieței în prezent. Ochelarii Ray-Ban Meta a au avut un succes surprinzător, fiind dotați cu asistentul digital Meta AI.

Recomandarea video

Curățenia de Crăciun se poate face ușor și fără stres. Trucul pentru a câștiga lupta cu haosul
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Tabel pensii exclusiv pentru femei | Pe ce dată vei ieși la pensie, în funcție de anul nașterii, după noua lege din România
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor