Rival pentru Meta: Google anunță că va crea primii săi ochelari cu AI. Când va avea loc lansarea

Google se grăbește să concureze cu Meta, care a înregistrat un succes surprinzător cu ochelarii săi cu AI. În acest sens, luni, compania a anunțat că va lansa primii săi ochelari cu inteligență artificială în 2026, scris CNBC.

Google colaborează la proiectarea hardware cu Samsung, Gentle Monster și Warby Parker, cu care compania a convenit în luna mai un angajament de 150 de milioane de dolari.

Ochelari cu inteligență artificială

Potrivit Bloomberg, Google a anunțat că lucrează la crearea a două categorii diferite de ochelari inteligenți alimentați de inteligență artificială. Prima se va axa pe partea audio și va permite utilizatorilor să vorbească cu asistentul de inteligență artificială Gemini. Cea de-a doua categorie va avea afișaj în lentile, iar utilizatorii pot primi informații precum indicații de navigare și traduceri lingvistice.

Ochelarii vor fi construiți pe baza Android XR, sistemul de operare al Google pentru căștile sale.

Bloomberg notează că noile produse reprezintă o abordare mai rafinată și mai calculată a ochelarilor inteligenți în comparație cu Google Glass, lansat acum zece ani, și care a eșuat din cauza designului său bizar, a duratei de viață reduse a bateriei și a problemelor de confidențialitate.

Domeniul dispozitivelor portabile cu AI a câștigat popularitate, Meta fiind liderul pieței în prezent. Ochelarii Ray-Ban Meta a au avut un succes surprinzător, fiind dotați cu asistentul digital Meta AI.